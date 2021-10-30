Sergen Yalçın: Derbi yetmez seri lazım

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hatayspor maçı ile birlikte çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Ali AYDIN

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Beşiktaş’ta hedef seri galibiyetlerle şampiyonluğun en güçlü adayı haline gelmek… Teknik Direktör Sergen Yalçın, dün futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptı ve çıkışa geçmeleri gerektiğini vurguladı.

Galatasaray derbisinde alınan galibiyetin abartılmaması yönünde rehavet uyarısı yapan Beşiktaş'ın hocası, “Galatasaray derbisindeki galibiyetin anlamlı olması için Hatayspor deplasmanında hata yapmamalıyız. Trabzonspor maçını da kazanmalıyız. Şampiyonluk iddiamızı üst üste alacağımız galibiyetlerle göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Bu arada Yalçın, son maçlardaki bireysel hataları videolu analizlerle futbolcularına gösterdi. Özellikle hücum başlangıçlarında isabetli pasların önemini vurgulayan Kartal'ın hocası, savunma oyuncularına bu yönde uyarılarda bulundu.

JOSEF VE PJANIC GÖTÜRÜLMEDİ

Beşiktaş’ta Hatayspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Josef de Souza ile Pjanic, sakatlık riski raporundan çıkan sonuca göre götürülmedi. N'Koudou ile N'Sakala'nın sakatlıkları devam ediyor. Serdar Saatçı da kafilede yer almadı. Bu arada Atiba ile Mehmet Topal, Hatay maç kadrosunda yer buldu.