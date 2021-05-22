Sergen Yalçın: Evet göreceksiniz dedim çünkü oyuncularım çok hırslandı

2020-2021 sezonunu çifte kupayla kapatan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın 16. şampiyonlukla ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın, şampiyonluğun kesinleştiği Göztepe maçındaki gözyaşlarını anlattı. İşte Sergen Yalçın’ın açıklamalarından satır başları:

‘OYUNCUMARIM HATAYSPOR’DA ÇOK HIRSLANDI’

“Şampiyonluğu kaybetsek bile belki kimse ‘neden kaybettiniz’ demezdi. Ben futbolculuğumda da, sahada hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Her zaman şartları zorladım. 7-0 kazandığımız Hatay maçını ayrı bir yere koymam lazım. Doğru konuşmak lazım böyle bir skoru beklemiyordum ama böyle bir oyunu bekliyordum. ‘Evet göreceksiniz.’ dedim. Çünkü oyuncularım çok hırslandı bu maça.”

‘TÜYLERİM DİKEN DİKENDİ’

“Galatasaray maçına ‘olabilir, derbidir’ dedik ama Karagümrük yenilgisi hesaplarımızda yoktu. 1-1 olduğunda oyunu zor da olsa kazanırız diye düşündüm ama yediğimiz ikinci golü telafi edecek şansımız olmadı. Son maçı kazanıp şampiyon olduktan sonra bir duygu boşalması oldu, gözyaşlarımı tutamadım. Maç biter bitmez kendimi sahaya attım. Önüme gelene sarıldım. İnanın tüylerim diken dikendi. Futbolcuyken şampiyonluklar yaşadım ama bu bambaşka bir şeydi.”

‘TEK KOLUYLA OYNAMAK İSTER HALE GELDİ’

“Ljajic’in oynamadığı dönemde özel hayatı çok yazılıp, çizildi. Ben bunlara bakmam, onu nasıl kazanabilirim ona baktım hep. Elleri cebindeyken, son maçta tek koluyla oynamak ister hale geldi. Çünkü takım olarak müthiş bir hava yakaladık.”