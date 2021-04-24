Sergen Yalçın: ‘Felaket tellalığı yapmak yerine destek olun’

Süper Lig 37. haftasında Kayserispor’u ağırlayan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Takımda 7 eksik olması konusuna değinen Yalçın, “11 oyuncu çıkıyorsak eksik yok demektir” ifadelerini kullanırken, olumsuz algı yapıldığının altını çizdi. Yalçın, “Felaket tellallığı yapmak yerine destek olsunlar” dedi.

İşte Yalçın’ın maç öncesi açıklamaları:

“Eksiklerin çok konuşulmasını doğru bulmuyorum. Eksikler tabii ki olacak. Biraz fazla oldu. Milli maç sonrası sıkıntılar yaşadık. Ana kadromuz bozuldu. Ortaya koyduğumuz şablon da değişti son maçlarda. İdeal kadro oynayamadığımız ve yerler değiştiği için performanslar da değişiyor. Sezon başında ilk 4-5 hafta kötü gittiğimizde milli maç arasından sonra çok iyi olacağız demiştim. İyi de gittik, toparladık. Eksikler olmaya başladı. Son mili maç arasından sonra beklemediğimiz sıkıntılar yaşadık. Ben hep Nisan ayını işaret etmiştim. Bu sıkışık fikstürde tam kadro olursak daha iyi olabilir diye düşünmüştük. Ama futbolda bunlar var. Sakatlıklar var diye ahlanıp vahlanacak değiliz. Şükretmemiz lazım. Elimizde sahaya çıkacak oyuncularımız var. 11 tane oyuncu sahaya çıkıyorsak eksik yok demektir. Önemli olan eksiklerin olması değil, oynayan oyuncuların ne yaptığı. Oyuncuların o arzuyu sahada göstermesi gerekiyor ki üzerinden farklı şeyler konuşabilelim”

“Eksiklerimiz var diye ahlanıp vahlanacak değiliz. Atiba ve Larin’i kullanabilirdik ama sezonu kapatabilirlerdi. Bize hiçbir şey olmaz, elimizdeki oyuncularımızla aslan gibi oynar ve kazanırız.” Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, #beINSPORTS‘un sorularını yanıtladı. pic.twitter.com/1Xwjd8xtqw — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 24, 2021

“FELAKET TELLALIĞI YAPMASINLAR”

“Şampiyonluklar kazanıp kaybedilir. Beşiktaş camiası olarak ilk defa şampiyonluk kazanmayacağız. Ne de ilk defa şampiyonluk kaybederiz kaybedersek. Biz ne şampiyonluklar kaybettik. Kalan 6 haftalık süreçte hedefimiz en iyi sonuçları almak. Tabii ki şampiyon olmak ve Türkiye Kupası’nı kazanmak. İki tane hedefimiz var. Çok algı yapılıyor. Ah öyle oldu vah böyle oldu. İşte stres oldu, o oldu. Hiçbir şey olmaz bize. Kimseden de korkmuyoruz, çekinmiyoruz. Bugün de çıkarız, olan oyuncularımızla aslan gibi maçı da kazanırız. Kimsenin şüphesi olmasın. Böyle felaket tellallığı yapmak yerine destek vermek lazım. Oyunculara destek olmak lazım. Takıma, camiaya destek olmak lazım. Bizim tek beklentimiz bu. Ama dışarıda çok değişik algılar yapılıyor. Yok öyle oldu, böyle oldu. Hiçbir şey olmaz bize, aslan gibi çıkar oynarız.”

“OYNATSAK SEZONU KAPATIR”

“Atiba dün de sakatlığı vardı. Alt adalesinde problem var. Bundan sonrasını kaybedebiliriz. Larin’i de kullanabiliriz ama oynatsak sezonu kapatacak. Önümüzde 5 maç, 1 kupa maçı var. Oyuncuları kaybetmek istemiyoruz. Çok maç oynadılar. Fark etmez, evelallah çıkar kazanırız.”