Sergen Yalçın futbolcularını eleştirdi: ‘Amatörce, acemice’

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hatayspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, oyuncularının performansından şikayet etti.

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Süper Lig 11. haftasında Hatayspor’a deplasmanda 1-0 mağlup olan Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklama yaptı. Yayıncı kuruluş mikrofonlarına değerlendirmelerde bulunan Yalçın, yenilginin nedeni olarak oyuncularının düşük performansını gösterdi. Yedikleri golün amatörce olduğuna dikkat çeken Sergen Yalçın, “Şağkamızı önümüze koyalım” dedi. Sergen Yalçın’ın maç sonu açıklamaları:

“Oyuna 1-0 mağlup başladık, amatörce bir gol. Bu seviyede kesinlikle olmaması gereken pozisyonlar. Oyun hatalar oyunu. Sonra pozisyonlarımız var. Çok da iyi oynadığımız söylenemez. Çok da bir şey yapmadık. Deplasmanda kötü oynamaya devam ediyoruz. Bireysel performansları çok aşağıdaydı oyuncuların. Çok da söylenecek bir şey yok.”

“ACEMİCE YENEN GOLLER”

“Çarşamba’ya hazırlanacağız, hafta sonu da Trabzonspor derbisi var. Performansların bu şekilde olmaması gerekiyor. Maalesef özellikle deplasman oyunlarında istediğimiz oyunlar, fiziksel güç, istek ortaya çıkmıyor. Konsantrasyonsuzca, acemice yenilen golleri çıkarmak kolay değil. Düzeltmek için çalışacağız. Şapkamızı önümüze koyalım bakalım neleri değiştirebiliyoruz.

“BEŞİKTAŞ’TA OYNAYAN OYUNCULAR…”

“Batshuayi’nin durumunu bilmiyorum ama iki tane orta sahamız yok. Daha önce Nkoudou da yok. Beşiktaş’ta oynayan oyuncuların daha iyi oynaması gerekiyor. Bazı maçlarda böyle sonuçlar ortaya çıkıyor. Telafisine bakacağız artık.”

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