Sergen Yalçın geri aldı

32. haftanın teknik direktörü Emre Belözoğlu: Fenerbahçe yeni hocasıyla ilk maçında ofansif bire birlerde 44 kazanımla ve defansif oyunda kazandıkları total 101 topla birinci, 24 başarılı driplingle de ikinci sırayı aldı. Başarılı uzun toplarda ise 26.16 olan ortalama 31'e çıktı.

32. haftanın futbolcusu Lucas Biglia: Ortalama 11.76 ile en başarılı top kazanan ikinci orta saha olan Karagümrük'lü Biglia, bunu 17'ye çıkararak birinci oldu. 3. bölgeye taşıdığı 20, 916 total, 3 başarılı de ara pası ile de ilk sırada yer aldı.

33. haftanın teknik direktörü Sergen Yalçın: Sergen Yalçın yönetiminde Beşiktaş, maç başı ortalama 34.13 kazanılan ofansif bire bir parametresinde liderliğini korurken bu ortalamayı 39'a çıkararak bir rekor kırdı. Yaptıkları 13 şut asisti ile de haftanın ikincisi oldu.

33. haftanın futbolcusu Rachid Ghezzal: 13 ile ligin asist kralı olan Rachid Ghezzal, 90 dk. başına 2.86 şut asisti ile de zirvede. Şut asistini 33. haftada 4'e taşıyarak haftanın kralı olan Ghezzal, rakip üçüncü bölgesinde kazandığı topların kaleye şut olarak dönüşümünde de zirveyi bırakmadı.