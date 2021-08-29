Sergen Yalçın: Hakem kuralı bilmiyor belli ki

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçının arından yapığı açıklamada "4. Hakemi zan altında bırakmak istemiyorum ama kuralı bilmiyor belli ki. Cüneyt hoca da küçük ayrıntıları güzel kovalıyor. İkincisi tamam ama Salih'in ilk sarı kartına bir bakmanız lazım mesela Rizespor maçında Vidaya yapılan mı daha sarı kart yoksa Salih'in yaptığı mı ya da geçen hafta Kenan'ın pozisyonu penaltı değil miydi?" dedi.

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Süper Ligin 3üncü haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrükü 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Takımının henüz yüzde 100 olarak hazır olmadığını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Öncelikle kazanmak çok önemliydi. Çünkü son bölümde 50 dakika 10 kişi oynadık ki sezon başı ve hazır değiliz. Özellikle Karagümrük gibi bir takıma karşı oyuncularım çok iyi bir mücadele verdi tebrik ederim. 3 maçlık seriyi 7 puanla gol yemeden tamamladık. Kazandığımız için mutluyuz. Geç katılan oyuncularımız var çok sonradan katılan Alex var onu da hazırlamaya çalışıyoruz, o da daha iyi olacak. Diğer oyuncularımızın isteği arzusu bizi mutlu etti diliyorum ki taraftarlarımızı da mutlu etmiştir” diye konuştu.

BATSHUAYI’NİN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM

Yeni transfer Bathshuayi’nin gösterdiği performanstan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Sergen Yalçın, “Takıma geç katıldı. Henüz adapte olamadı o aşamaya atlatmak üzere oyunculara daha yakın olma aşamasını atlatıyor, bence performansı gayet iyiydi pozisyonlara giriyor pozisyonlara girdiği sürece bir sorun yok bugün olmadı ama diğer maçlarda olur diye düşünüyorum oyundan çıkana kadar hiç durmadı biz bugünkü performansından memnunuz fizik olarak henüz çok hazır değiliz ama hazırlık aşaması milli maç arasının ardından sonra bitecek gibi. Alex’in de ciddi eksiği var maç oynatarak hazırlamayı düşünüyoruz fizik olarak eksik ancak toparlayacak 3 hafta içinde arkadaşlarının seviyesine gelecektir. 10 kişiyken de yakalayıp atamadığımız 3-4 pozisyon var. Rakibe de çok pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum” dedi.

“RİZESPOR MAÇINDA VİDAYA YAPILAN MI DAHA SARI KART YOKSA SALİHİN YAPTIĞI MI?”

Salih Uçanın maçın ilk yarısında gördüğü ilk sarı kartın, sarı kart olmadığını ifade eden Sergen Yalçın, “4. Hakemi zan altında bırakmak istemiyorum ama kuralı bilmiyor belli ki. Cüneyt hoca da küçük ayrıntıları güzel kovalıyor. İkincisi tamam ama Salih’in ilk sarı kartına bir bakmanız lazım mesela Rizespor maçında Vidaya yapılan mı daha sarı kart yoksa Salih’in yaptığı mı ya da geçen hafta Kenan’ın pozisyonu penaltı değil miydi? Enteresan bunlar hep, bu sene hakemleri eleştirmek istemiyorum ama maçın kaderini etkileyecek hatalar hepimizin canını yakar. Salih’i attın ikinci karttan tamam ama rakibi neden atmıyorsun. Kurala bakın, ben söylemiyorum kural söylüyor. Kenan’a yapılan geçen hafta herkes penaltı diyor ama hakem VAR’a bile gitmiyor. Herkese eşit olsa sorun yok ama maalesef eşit olmuyor herkese bu sistem. Canımızı yakmasınlar, adaletli yönetsinler. Oynayabilen çıkar yener. Hepsine güveniyoruz Cüneyt hoca da çok iyi hakem ama küçük ayrıntıları kovalamayacaksın ya da rakibi de kovalayacaksın. Benim oyuncumu bu kadar kolay iki kartla atabiliyorsun rakibi de atacaksın. Standart eşit olsun” diye konuştu.

ANTRENÖRLÜĞÜ BIRAKTIK, MATEMATİĞE BAŞLADIK

Kaan Ayhan’ın transferinin gerçekleşmeyeceğini belirten Sergen Yalçın, şöyle konuştu:

“Kaan olmuyor zaten. Transfer olmayacak. Bizim alternatifimiz var. Rosier olmazsa Necip oynar, o olmazsa Mehmet Topal oynar illa ki bir tanesi oynar. Türk sağ bek olması lazım yabancı olmuyor. Antrenörlüğü bıraktık matematiğe başladık. Kim oynayabilir kim oynayamaz.”

“BİZİM GRUP KEBAP GİBİYSE BİZ KEBAPTAN ANLAMIYORUZ”

Şampiyonlar Ligindeki grup eşleşmelerini de değerlendiren Sergen Yalçın, sözlerini şöyle noktaladı:

“Şampiyonlar Liginde zor bir gruba düştük ama daha zorları vardı işte. Bizim grup kebap gibiyse biz anlamıyoruz kebaptan. Çok güçlü takımlar ama Şampiyonlar Liginde kolay kura olmaz. İçimiz heyecanlanmadım değil. Yapılır mı yapabilir miyiz diye ama biz de çıkıp oynayacağız burası da Beşiktaş. Onlarla mücadele edecek mesafeleri yakalayabilirsek yapabiliriz diye düşünüyorum.”