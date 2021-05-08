Sergen Yalçın: Hakem Superman galiba! Görmesinin ihtimali yok

Süper Lig’in 40. haftasında Galatasaray’a deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın’ın sözleri şöyle;

“Oyun istediğimiz gibi olmadı. Basit pas hataları, savunmada yaptığımız hatalar… Oyunun tamamında ortaya iyi bir şey koyamadık. Her maç kazanacağız diye bir kural yok. Derbilerde böyle skorlar olabiliyor. Ligin bitmesine az kaldı. Hemen Salı günü oynanacak Karagümrük maçına hazırlanacağız.

Komedi! Kenardaki hakemin Atiba’nın pozisyonunda topun çıktığını görmesinin ihtimali yok. Hakeme de söyledik bunu. O da “Öyle gördüm” diye cevap verdi. Hakem Superman galiba! Oradan anca Superman görebilirdi. Cüneyt Çakır’a da EURO 2020’de başarılar diliyoruz. Hakemi konuşacak değiliz. Şu anda bazı şeylerin konuşulacağı zaman değil. Şu 2 maçı da bitirelim, sezon sonunda zaten konuşacağız.”