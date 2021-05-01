Sergen Yalçın hedefi çizdi: Bitirelim bu işi

Süper Lig’in liderli Beşiktaş, Atakaş Hatayspor maçına kilitlendi. Lider takımın hocası Sergen Yalçın, öğrencileriyle yaptığı toplantıda galibiyeti şart koştu. Rakiplerin aldığı sonuçlara değil kendi futbollarına odaklanmalarını istediği takımıyla yaptığı toplantıda, Hatay'ın güçlü ve zayıf yanlarını anlatan Yalçın, futbolcularına uyarılarda bulundu.

Galibiyet hedefi çizen başarılı teknik adam şampiyonluk vurgusunu şu sözlerle yaptı:

“Hatayspor çok güçlü bir takım ama biz de buraya savaşarak geldik. Yine mücadelemizi vereceğiz. Biz gereken mücadeleyi gösterdikçe hedefimizden sapmayız. Önce kendiniz için sonra takım arkadaşınız için koşacaksınız. Alınacak galibiyet bizim için çok önemli. Kazandığımız zaman şampiyonluk yolunda işimiz daha da kolaylaşacak. Başladığımız işi bitirmeliyiz. Kalan maçlarda rakiplere umut vermemek adına saha içine odaklanmalıyız. Odaklanmalı, galibiyet için terimizi son damlasına kadar dökmeliyiz.”

GOLCÜLERE KİLİT

Sergen Yalçın, Hatayspor'un golcü yıldızları Boupendza ve Diouf'a özel hazırlanıyor. Yalçın, sırasıyla 21 ve 18 gol atan iki oyuncunun, hücum varyasyonlarının olduğu bir videoyu öğrencilerine izletti. Boupendza ve Diouf'a şut imkânı tanınmamasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, Josef ve Atiba'dan sık sık stoper ikilisinin arasına girmelerini istedi.

FAVORİ TÖRE, PLASE LARIN

Sergen Yalçın, Hatayspor maçında santrfor pozisyonunda yine Gökhan Töre'yi oynatmayı planlıyor. Yalçın, Töre'nin hareketli futbolundan yararlanmak istiyor. Fakat bu oyuncunun ağrıları geçmedi. Aksi bir durumda, sakatlıktan çıktıktan sonra Çaykur Rizespor maçında kısa süre alan Larin ileri uca geçecek.