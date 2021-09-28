Sergen Yalçın: ‘İki Sporting maçı durumumuzu belirleyecek’

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki geleceğine ilişkin konuştu.

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Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Ajax’a 2-0 mağlup olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maç sonu açıklamalar yaptı. İlk defa Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşayan oyuncuların fazlalığına dikkat çeken Sergen Yalçın, “Çocuklar iyi mücadele ettiler, skor tabii ki istediğimiz gibi olmadı” dedi. İşte Sergen Yalçın’ın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar:

“Zor bir oyun oldu. Bu seviyelerde işler kolay olmuyor o kadar. Oyun planımız doğru işledi. Beklemeyi tercih ettik. Topu rakibe verip ikinci bölgede bekleyelim, rakibi alana sıkıştıralım çabuk çıkıp pozisyon bulabilir miyiz diye düşündük. İlk pozisyonu da biz bulduk, golü bulabilirdik. Çocuklar iyi mücadele ettiler. Elleridnen gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Kolay değil bu seviyede bu oyunları oynamak. Birçok ilk defa oynayan oyuncumuz vardı. Skor tabii ki istediğimiz gibi olmadı memnun değiliz.”

“İKİ TANE SPORTING MAÇI…”

“Serdar çok iyi oynadı. Daha 18 yaşında bu seviyede oynamak herkese nasip olmaz. Oyuncuların mücadelesinden memnunuz. Belki daha iyi olabilirdi ama bugün için söylenecek daha fazla bir şey yok. İşimiz zor. Geriden gelip yakalamak kolay olmayacak. İki tane Sporting maçı gruptaki durumumuzu belli edecek. Benim için en sevindirici şey sakatlık vermemekti.”

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