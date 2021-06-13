Sergen Yalçın imzalamadı, Ghezzal uçuyor

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Sezonun bitiminden yaklaşık 1 ay geçti ve hâlâ Teknik Direktör Sergen Yalçın'la sözleşme imzalanamadı. Siyah-beyazlılar, TFF'ye göre şu an hocasız konumda. Taraftarlar sosyal medyada yönetime henüz imzaların atılmaması nedeniyle tepkilerini her gün yükseltiyor. Bu süreçte Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a transfer oldu. Al Nassr'ın şimdiki hedefi ise Rachid Ghezzal.

10 MİLYON İDDİASI

ARAP kulübün Süper Lig'in MVP'si Ghezzal ile anlaştığı ileri sürüldü. Arap basını kaynaklarına göre anlaşma tamam, Al Nassr, Aboubakar'dan sonra bir başka yıldız Ghezzal'i transfer ediyor. Kamerunlu golcüye senelik 6 milyon Euro ödeyecek kulübün, Cezayirli futbolcu için bonuslarla senelik 10 milyon Euro'ya yakın bir ücret ödeyeceği iddia edildi.

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AWAZIEM’E ONAY ÇIKTI

Siyah-beyazlı yöneticiler bir dönem Ç.Rize'de oynayan Nijeryalı stoper Chidozie Awaziem ile anlaşma sağladı. Başkan Çebi'nin de onay verdiği transfer Yalçın'ın imzası sonrası gerçekleşecek.