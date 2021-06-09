Sergen Yalçın imzayı atmadı, tedirginlik arttı

Boş mukaveleye imza atıp hem lig hem de Türkiye Kupası kazanan Sergen Yalçın, hâlâ Beşiktaş ile sözleşme imzalamadı. Sezonun bitimiyle hem Başkan Ahmet Nur Çebi'nin hem de yöneticilerin “Sergen Hoca'da sorun olmaz, tek seferde imzayı atar” şeklindeki görüşü yerini bulmadı. Her iki tarafta sözleşme pazarlıkları yapılmaya başladı. 1 yıllık mukavele isteyen Sergen Yalçın'ın şampiyonluk bonusuyla birlikte senelik 2.5 milyon Euro istediği ortaya çıktı.

Başarılı teknik adamın bu flaş talebi karşısında Başkan Ahmet Nur Çebi, bir hamle yapmadı. Ahmet Nur Çebi, görüşmeler için Asbaşkan Emre Kocadağ'ı görevlendirdi. Kocadağ, Çeşme'de tatiline devam eden Sergen Yalçın'la yüz yüze görüşüp masaya oturacak. Kocadağ'ın arayı bulmak için Yalçın'a ücret konusunda bazı vaatler vermesi bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetici, 1.5 milyon Euro net ücret ve birkaç bonusla Sergen Yalçın'ı ikna edip krizi büyümeden engellemek istiyor.

SALİH UÇAN BEKLEMEDE

Beşiktaş yönetimi, Alanyaspor'a veda eden Salih Uçan'ın transferini gerçekleştirmek için Sergen Yalçın'ı beklemeye geçti. Yıldız futbolcu eski hocası Yalçın'ın takımda devam etmesiyle birlikte kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayacak imzayı atacak. Bununla birlikte yönetimin el sıkıştığı Kenan Karaman da beklemeye alındı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin öncelikle Sergen Yalçın'la mukavele uzatılmasıyla transferlerin gerçekleşmesi yönünde yöneticilere talimat verdiği öğrenildi.