Sergen Yalçın imzayı attı harekât başladı

SERGEN Yalçın'ın çok hareketli geçen 1 günün ardından imza atmasıyla Beşiktaş, transfer harekâtına başladı. Geçen sezonki çifte kupalı başarıda önemli rol oynayan Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier konusu hâlâ sıcaklığını koruyor. Sporting Lizbon'dan olumlu yanıt alan Kartal, Rosier'in bonservis ödemesi için görüşmelerini sürdürüyor. Leicester City'nin 7-8 milyon Euro talep etmesi nedeniyle Ghezzal için en yakın yol 1 yıl daha kiralanması görülüyor.

ALEKSANDAR MITROVİC’LE FACETİME

YALÇIN'IN en önem verdiği bölgelerin başında forvet geliyor. Diego Costa'yla senelik maaş konusunda görüşmeler yapılmıştı ve beklemeye geçilmişti. Başarılı teknik adamın daha az maliyetli olabilecek Aleksandar Mitrovic'le ‘facetime' görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Premier Lig'de küme düşen Fulham'da forma giyen 26 yaşındaki golcü, Şampiyonlar Ligi nedeniyle Kartal'a sıcak bakıyor. Siyah-beyazlı yönetim, İngiliz kulübüyle Mitrovic'i kiralama şartlarını konuşacak.

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İLK TRANSFER SALİH UÇAN

MİLLİ futbolcu Kaan Ayhan da Sergen Yalçın'ın çok istediği isimler arasında… Hem stoper hem de ön libero bölgelerinde forma giyebilen Kaan'ın, Sassuolo'yla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'ın da devrede olduğu 24 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçen siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde İtalyan kulübün idarecileriyle masaya oturacak. Her konuda anlaşılan Salih Uçan, 1-2 gün içinde resmen açıklanacak ve 5 Temmuz'daki açılışa katılacak.

KENAN’DA SONA DOĞRU

A MİLLİ Takım'ın EURO 2020 serüveni hezimetle sona ererken Kenan Karaman, transfer görüşmelerine başladı. Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren milli futbolcuyla masaya oturacak. Siyah-beyazlıların sağ açık, sol açık ve forvet bölgelerinde forma giyebilen 27 yaşındaki futbolcuyla anlaştığı ileri sürüldü.