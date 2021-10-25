Sergen Yalçın: Kaos ortamı yaratmaya çalışıyorlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray ile Vodafone Park’ta karşılaşacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, derbi öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Yalçın, kadrosunu değerlendirip, hakem konuşmak istemediklerini belirterek, kendileri için kaos ortamı yaratılmaya çalışıldığını ifade edip şu sözleri söyledi:

“Türk oyuncu konusunda bazı tercihler yapıyoruz. Ligde sol bek ve kaleci Türk oynatıp diğer 3’üncüyü kullanıyoruz. Ofansif bir kadro kurduk önde. İyi oyun, iyi mücadeleyle beklentiye karşılık vermek istiyoruz.”

“NORMALLEŞME SÜRECİNE GEÇMEK İSTİYORUZ”

“Hakem arkadaşların oyuna karışmadığı ve sadece oyun konuşabildiğimiz bir gece istiyoruz. Kazanmak ve normalleşme sürecine geçmek istiyoruz.”

“KAOS ORTAMI YOK”

“Ligde sıkıntımız yok. Geçen sezon daha kötü durumdaydık. Kaos ortamı yaratmaya çalışıyorlar ama öyle bir ortam yok. Daha ligde ilk çeyrekteyiz. Çok acele etmemek lazım. Uzun maraton oynuyoruz. Uzun maratonda ligin son bölümüne yarışmacı olarak kalmak önemli.”