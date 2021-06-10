Sergen Yalçın listeyi verdi, yönetim harekete geçti

Vincent Aboubakar'ın Al Nassr'a gitmesinin ardından Beşiktaş'ta forvet transferine ağırlık verildi. Yeni sözleşme için yönetimle görüşme halinde olan Teknik Direktör Sergen Yalçın, önceliğin golcü transferi olduğunu bildirdi. Yalçın, 35 yaşındaki Edin Dzeko'nun başta olduğu listede Serdar Dursun, Ahmed Hassan ve Jovetic'e de yer verip yönetime sundu.

Siyah-beyazlılar, ilk teklifi Dzeko'ya götürecek. Türkiye'de tatilde bulunan Boşnak forvete 2 yıllık sözleşme önerilecek. Darmstadt ile gol kralı olan Serdar Dursun, siyah-beyazlıların ilgisinden memnun ve görüşmeler başlayacak. Olympiakos'un Mısırlı forveti Ahmed Hassan ile Monaco'dan ayrılan Karadağlı forvet Jovetic de diğer alternatifler.