Sergen Yalçın: Maçların kolay olma ihtimali yok

Süper Lig’in 27. haftasında Denizlispor’u 3-0 yenerek BAY geçilen haftanın ardından lige galibiyetle dönen Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçların kolay olmadığını belirten Yalçın, “Kazanmak çok önemli bu tür maçlarda. Herkes mücadele ediyor. Aşağıda düşmeye, yukarıda hedefe oynayan takımlar var. Herkesin hedefi var. Maçların kolay olma ihtimali yok. Her maç zor olacak” dedi.

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Takımının ikinci yarıda farklı skorun da etkisiyle oyunu hafife aldığını ifade eden Beşiktaş’ın teknik patronu Sergen Yalçın, “Çok erken 3-0 oldu. Oyun rölantiye döndü. Oyuncular keyfi davranmaya başladı. Sonlarda da bayağı bir pozisyon vardı. Daha farklı olabilirdi ama ara verdik, aradan sonra dönüşler genelde iyi olmuyor. İlk yarıda verdiğimiz arayla bu ara aynı değil, bu arada oyuncuları dinlendirmeyi tercih ettik. Maçları kazanmak için her şeyi yapacağız” diye konuştu.

Maçın 73. dakikasında yerini Oğuzhan’a bırakan ve kenara değişiklik işareti yapan Vida ile ilgili de konuşan Yalçın, “Vida’nın çok önemli bir şey olduğunu zannetmiyorum ama doktorla henüz konuşmadım. İnşallah ciddi bir şeyi yoktur” dedi.

“SAVAŞMAK ZORUNDAYIZ”

Sergen Yalçın, Salı günü oynanacak 28. haftadaki Yeni Malatyaspor maçına da değinerek, “Böyle aralardan sonra dönüşler çok iyi olmuyor. İnşallah salı günü çok deplasman var. Sonra Gaziantep ile maçımız var. Maçları kazanmak için her şeyi yapacağız. Savaşmak zorundayız. Hem ligde hem de kupada hedefteyiz, yolumuza devam ediyor. Ağustos ayından beri çalışıyoruz. Hala yarışmacı takım olmak sezon başında arzuladığımız bir şeydi. Bundan sonrasına bakacağız, inşallah devamı iyi olur bizim için” ifadelerini kullandı.