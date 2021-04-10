Sergen Yalçın olağanüstü hal ilan etti

Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, seferberlik ilan etti. BB Erzurumspor deplasmanına çıkacak takımının ciddiyeti elden bırakmasını istemeyen Sergen Yalçın, şimdiden şampiyon ilan edilmelerinin çok tehlikeli olduğuna vurgu yaptı. Erzurum ve Ankaragücü maçının önemine değinen Yalçın, öğrencilerine, “2 maçta alınacak 6 puan, Sivas deplasmanı öncesi bizi rahatlatır. Bunun bilinciyle hareket edin” dedi.

Puan kaybı istemeyen Sergen Yalçın, Yılmaz Vural yönetiminde iki haftadır iyi futbol oynayan rakiplerinin var olma savaşı verdiğini hatırlattı. “En zor maçımız” ifadesini kullanan tecrübeli çalıştırıcı, futbolcularına kart görmeyi de yasakladı. Sergen Yalçın, öğrencilerinden, hakemle ve rakiple gereksiz tartışmalara girmemelerini istedi. Beşiktaş'ta, Atiba, Rosier, Larin ve Necip sarı kart cezası sınırında…

JOSEF YERİNE NECİP

Sergen Yalçın, kart cezalısı Josef de Souza yerine Necip Uysal'ı monte edecek. Siyah-beyazlıların jokeri olan, zorunluluktan stoperde ve her iki kanatta bek olarak oynayan Necip, bu kez asli bölgesi olan orta sahada forma giyecek. Erzurum deplasmanında sürpriz istemeyen Necip'le defansı garantiye almak isteyen Yalçın'ın orta sahadaki Atiba- Oğuzhan ikilisini koruması bekleniyor.