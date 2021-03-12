Sergen Yalçın önce kokoreç yedi, sonra locaya çıktı

Gaziantep FK mücadelesinin ikinci yarısında gördüğü sarı kartla bu sezonki dördüncü sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir mücadelesini tribünden takip etti.

Sezon başında Covid-19 testi pozitif çıktığı için Trabzonspor, Rio Ave ve Antalyaspor mücadelelerinde takımın başındaki yerini alamayan Sergen Yalçın, bu kez sarı kart cezası nedeniyle kulübede sahaya çıkamadı. Beşiktaş'ta Yardımcı Antrenör Murat Şahin takımın başında sahaya çıktı.

Öte yandan NTV muhabirinin verdiği bilgiye göre; deneyimli teknik adam karşılaşmadan önce stat etrafında bulunan bir kokoreççi de yemek yedikten sonra stadın yolunu tuttu.

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Beşiktaş’ta tek değişiklik

Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Rıdvan Yılmaz yerine bu mücadelede Fabrice N'Sakala ilk 11'e döndü. Teknik Direktör Sergen Yalçın, ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Beşiktaş'ta, önümüzdeki hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunurken, bu isimlerden 3'ü ilk 11'de sahaya çıktı. Rosier, Ghezzal ve Josef de Souza, sarı kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecekler. 3 sarı kartı bulunan bir diğer isim Necip Uysal ise mücadeleye yedek olarak başladı.