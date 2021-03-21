Sergen Yalçın oyunculardan memnun, puandan değil!

Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe ile Vodafone Park’ta 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Ozan Tufan’ın 89. dakikada attığı golle galibiyeti kaçıran siyah-beyazlılarda teknik patron Yalçın, takımının performansından memnun kaldığını belirtti.

Sergen Yalçın’ın Fenerbahçe derbisi sonrası sözleri şöyle;

“1 puandan memnun değilim. Oynanan oyunun karşılığı bu olmamalıydı. Özellikle öne geçtikten sonra maçı bitirecek pozisyonları fazlasıyla yakaladık. Pozisyonları cömert bir şekilde harcadık. Fenerbahçe kalecisi Altay’ı da tebrik etmek lazım. Bir rakiple farkı 1 puan açtık, bir rakiple farkı koruduk. Ama skordan memnun olmak mümkün değil.

İki takım da çok iyi oynadık. Biz de golü bulduktan sonra daha iyi oynadık. Oyuncularımız teşekkür ederim bu mücadele için. Futbolda bu skorlar var. Büyük bir takımla oynadık sonuçta. Yolumuza devam etmek zorundayız. Küçük de olsa 3 puanlık bir avantajımız var. Sezonun sonuna kadar bunu korumak ya da arttırmak için çalışacağız.

HAKEME ELEŞTİRİ

Hakem arkadaşlar ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Daha önce bizim maçlarımızı da yönetti. Hakem arkadaştan memnun değiliz. Bir daha da kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz. Biz böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz. Ortadan yöneten, gördüğünü çalan hakemler gelirse çok iyi olur.

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Bu bir oyun. Herkes hata yapabilir. Maç kaybedebiliriz. Puan da kaybedebiliriz. Biz oyuncuların performansından memnunuz. Ama karşılaşmayı erken bitirebilirdik. İzleyenler de bunu takdir ediyorduk. Kazanabilirdik ama kazanamadık. Milli takım arasını değerlendireceğiz. 11 oyuncumuz milli takımlara gidecek.

Güçlü oyuncularımız var. İyi oyunumuz var. Bunu da devam ettirince performans da yükseliyor. Uzun yol yapacak oyuncularımız da var. Burada kalanlarla antrenman yapacağız. Biraz dinlensinler.”