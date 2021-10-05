Sergen Yalçın PFDK’ya sevk edildi… İşte o madde
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Sivasspor maçında kırmızı kart gören Sergen Yalçın, “sportmenliğe aykırı hareketi” PFDK’ya sevk edildi.
TFF’den yapılan açıklamada, “BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN’ın 02.10.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR (2-1) Süper Lig müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 03.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.
Deneyimli teknik adama 36. madde uyarınca 1-3 maç arası ceza gelmesi bekleniyor.