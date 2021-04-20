Sergen Yalçın: Rıza Çalımbay camianın sembol isimlerinden biri inşallah öyle kalır

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor maçı öncesi konuştu, “Sivasspor, belki de Anadolu’nun en zor deplasmanı” dedi. Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay’dan bahsederken de, “Kendisi camiamızın sembol isimlerinden biri. İnşallah öyle kalır” ifadelerini kullandı.

‘KAZANIP AVANTAJIMIZI KORUMAK İSTİYORUZ’

Sivasspor maçı öncesi soruları yanıtlayan Sergen Yalçın, “Taraftarımızın yanımızda olması mutluluk verici. Onlarla birlikte olamasak da sevgilerini hissediyoruz. Zor bir maç. Sivasspor, ligin ikinci yarısının en formda ekiplerinden bir tanesi. Belki de Anadolu’nun en zor deplasmanı. Kazanmak bizim için çok önemli. Kazanıp avantajımızı korumak istiyoruz. Ama kolay bir maç değil. Aboubakar 3-4 gündür çalışıyor. Takıma yardımcı olmak istediğini söyledi. Sakatlıktan dönen oyuncuları sonradan koymak doğru olmuyor. Onun için başlattık” dedi.

‘RIZA HOCA DEĞERLİ BİR AĞABEYİMİZ’

Eski Beşiktaşlı ve Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay için de Sergen Yalçın, “Rıza Hoca bu ligin en tecrübeli hocalarından bir tanesi. Çalıştığı takımlarda çok başarılı olmuş bir hoca. Kendisi camiamızın da sembol isimlerinden bir tanesi. Değerli bir ağabeyimiz. İnşallah öyle kalır (gülümseyerek)” ifadelerini kullandı.