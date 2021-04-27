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Sergen Yalçın, Rize’deki forvetini belirledi

Aboubakar ve Larin'in sakatlığında Kayserispor maçında Gökhan Töre'yi ileri uçta oynatan Sergen Yalçın, Kanadalı forveti Çaykur Rizespor maçında da dinlendirecek.

Güncellenme: 08:36, 27/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Sergen Yalçın, Rize’deki forvetini belirledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yarın (Çarşamba) Çaykur Rizespor deplasmanında kullanacağı kadroyu büyük oranda belirledi. Takımdan ayrı çalışan Larin'i riske etmek istemeyen Yalçın, Kayserispor karşısında beğenilen dizilişi fazla değiştirmeyi düşünmüyor. Gökhan Töre yine santrfor pozisyonunda yer alırken N'Koudou ve dün dinlendirilen Ghezzal kanatlarda yer alacak.

Atiba takıma dönecek ve orta alanda Josef ile Ljajic'in partneri olacak. Cezalı Rosier ve Necip Uysal’ın cezalı duruma düştüğü maçta sağ bekte Dorukhan'ın forma giymesi bekleniyor. Cezası biten Welinton da ilk 11'e dönecek.

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