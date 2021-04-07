Sergen Yalçın: Saunadan çıkıp soğuk suya atlamamıza benzer

Süper Lig’in 33. haftasında Alanyaspor’u sahasında 3-0 yenerek liderlik koltuğundaki avantajını sürdüren Beşiktaş’ta teknik direktörü Sergen Yalçın, maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuştu.

Siyah-beyazlıların teknik patronu, ligde kaybedilen 5 puandan sonra ortaya ciddi bir tepki koymaları gerektiğini bilerek bu maça hazırlandıklarını söyledi.

“KOLAY BİR MAÇ OLDU”

90 dakikalık mücadelenin ligin üstünde bir oyun olduğunu belirten Yalçın, “Kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Reaksiyon göstermemiz gerekiyor demiştim. 5 puan kaybetmiştik. Ciddi bir reaksiyon gösterdik. Oyun, Türkiye’nin üzerinde oldu. İki takım da temposu yüksek maçta birbiriyle boğuştu. İlk yarı 3 topumuz direkten döndü. Alanyaspor’u iyi çalıştık. Bağlantılarını kestik ve kendi taktiğimiz sahaya yansıtınca kolay bir maç oldu. Çok daha fazla pozisyon bulabilirdik. Lige de dönüş yapmış olduk. Şimdi Pazar günü oynanacak Erzurumspor maçına bakacağız” ifadelerini kullandı.

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Sergen Yalçın, puan kayıplarının ardından Alanyaspor galibiyetiyle kendilerine geldiklerini söyleyip, “Kasımpaşa maçında çok ters yakalandık. Milli ara bize iyi gelmedi eksikler olarak. O maçtaki skor ve oyun bize yakışmadı. Bazen bu yolda alınan mağlubiyetler iyidir. İnsanın kendine gelmesini sağlar. Saunadan çıkıp soğuk suya atlamamıza benzer. Nasıl mücadele etmemizi hatırladık. İnşallah sakat ve cezalı oyuncularımızla birlikte Erzurumspor maçı sonrasında son 8 maça tam kadro gireceğiz” şeklinde konuştu.