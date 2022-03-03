Sergen Yalçın sessizliğini bozdu: ‘Beşiktaş yönetimi altımı oydu’

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlı takımdan ayrılışına dair çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Beşiktaş'ın eski yöneticisi Sinan Engin, Sergen Yalçın ile yaptığı konuşmanın detaylarını canlı yayında açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçen sezon Beşiktaş’a çifte kupa mutluluğu yaşatan Sergen Yalçın, sezon başında yeni sözleşme imzalayarak takımın başında kalmaya devam etmişti.

Ancak sezon öncesi sözleşme görüşmelerinin uzaması, Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın arasında sorunlar olduğu iddialarını da gündeme getirmişti. Buna rağmen ortak zeminde buluşan taraflar sezona birlikte başlama kararı alsa da, başarılı çalıştırıcı aralık ayında istifa etme kararı aldı.

Yaşananların ardından ilk kez konuşan Sergen Yalçın, bir televizyon programında yorumculuk yapan eski Beşiktaşlı yönetici Sinan Engin’e konuştu. Sergen Yalçın ile arasında geçen diyaloğu anlatan Sinan Engin, şu sözleri aktardı:

“LİZBON DEPLASMANINDA BAŞKA HOCAYLA…”

“Sen de biliyorsun Sinan ağabey bu yönetimin bana yaptıklarını. Bütün yaz beraberdik. Sadece Beşiktaş taraftarı için imza attım. Sezon başında 1-1.5 ay beni aramadılar. Sen biliyorsun bunları. Ben Beşiktaş’ın teknik direktörüyüm. Lizbon deplasmanına Şampiyonlar Ligi maçı için gittiğimizde gidip başka teknik direktörle (Pinheiro) görüşüyorlar. Beşiktaş yönetimi bana çok şey yaptı, altımı oydular.”

“YÖNETİCİLER ALTIMI OYDU”

“Ahmet Nur Çebi başkan iyi bir insan, onunla bir sorunum yok ama onu yanlış yönlendirenler var. Ben Beşiktaş taraftarı için sezon başında sözleşme imzaladım. Bu sezon takım çalıştırmayacağım, belki seneye de çalıştırmam. Çok şey var, hepsini anlatacağım. Beşiktaşlı yöneticiler benim altımı oydu.”