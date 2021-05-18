Sergen Yalçın: Televizyon izleyip, futbol konuşmak istemiyorum

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Antalyaspor’u Josef ve Rosier’in golleriyle 2-0 yenerek şampiyon olan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Yalçın, rakip takımın kendilerini alkışlamasından dolayı teşekkür ederken, iki kupanın önemine değindi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın final sonrasında yaptığı açıklamalar şöyle;

*Öncelikle çok güzel bir olay yaşandı burada. Biz Antalyasporlu oyuncuları alkışladık, onlar da bizi alkışladı. Futbol böyle güzel. Bu oyunun sadece bir spor olduğunu bilmeliyiz ve her şey 3 puan ya da kupa değil. Ersun hoca ve takımı karakter gösterdi. Antalyaspor camiasına teşekkür ediyorum.

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“BU SEZON UNUTULMAYACAK”

*2 kupa kazanmak çok önemli. Pandemi döneminde birçok sıkıntı yaşadığımız sezonda, sakat oyuncuların çok olduğu ve taraftarsız bir sezonda kupalar kazandık. Çok zor bir sezon oldu. Tarihin en zor sezonu. Bu sezon hiç unutulmayacak bence.

*Başarıda en büyük pay oyuncularımın. Oyuncularım çok stresli dönemden geçtiler ve zorlu bir sezonun ardından karakter gösterdiler. Hepsine teker teker teşekkür ediyorum.

*Bazen sancılı dönemler yaşadık, kan kaybettik ama aşağıya hiç bakmadık. Kötü oyun ve sonuçlar olabiliyor ama bu süreci ne kadar kısa tutarsan bu maratonda çok önemli avantaja sahip olursun.

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“EVDE OTURUP TELEVİZYON İZLEMEK İSTİYORUM”

*Taraftara armağan ediyorum bu iki kupayı. Tribünde olmasalar da bu sezon her zaman yanımızda olduklarını hissettirdiler.

*Fenerbahçe ve Galatasaray da başarılıydı. Onların başarısız olduğunu düşünmüyorum. Bizde sadece kupa kazanan başarılı olarak gösteriliyor ama öyle değil.

*Şampiyonluk kutlamalarından sonra dinlenmek istiyorum, çok yoruldum çünkü. Bir süre kafamı dinlemek istiyorum. Biraz evde oturup televizyon izlemek istiyorum ve bir süre futbol konuşmak istemiyorum.