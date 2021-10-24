Sergen Yalçın üçüncü ismi arıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinde sahaya süreceği 3. yerli futbolcuyu arıyor. Ersin ve Rıdvan’ı kesin olarak oynatmak isteyen Sergen Yalçın, üçüncü isme karar veremedi.

Ali AYDIN

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Beşiktaş’ta gözler Sergen Yalçın ve Galatasaray derbisindeki kadro tercihinde… Şampiyonlar Ligi'nde 10 yabancılı bir kadro kullanan Sergen Yalçın, Süper Lig'de ise mecburen iki yerli ismi daha kadroya dahil etmek zorunda.

Hafta başından bu yana denemeler yapan tecrübeli çalıştırıcı kararını hala veremedi. Sergen Yalçın, orta alandaki Josef-Pjanic-Teixeira üçlüsünü bozmak istemiyor. Kalede Ersin ile formsuz olan N'Sakala yerine Rıdvan Yılmaz'ın oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Son yerli futbolcu için ise üç aday var.

İşte Sergen Yalçın'ın denemeleri…

1- Son haftalarda hatalar yapan Welinton'un yerine derbide Montero'nun oynaması bekleniyordu. Ancak Sergen Yalçın, Necip Uysal opsiyonunu devreye soktu. Necip, idmanda Vida'nın yanında denendi.

2- Sol bekte Rıdvan Yılmaz'ın oynaması beklense de yeni bir formül devrede. Dünkü çalışmada Umut Meraş sol bekte kullanıldı. Yalçın, Rıdvan'ı sol kanada çekerse bu kez stoperde bir yabancı oynayabilecek.

3- Beşiktaş’ın üçüncü opsiyonu Kenan Karaman'ı sol kanatta kullanmak. Her ne kadar Sergen Yalçın, Cyle Larin'i favori görse de Kenan'ın idman performansından memnun. İki oyuncu arasında da seçim yapılabilir.

BEŞİKTAŞ’IN DERBİ ŞİFRESİ BELLİ

Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazırlanıyor. Teknik patron Sergen Yalçın, ön alan baskısı ve şiddetli pres çalışmaları yaptırıyor. Yalçın, kapılacak toplarla gol bulma amacında. Batshuayi'nin her pozisyonda stoperlere ve kaleciye şiddetli baskı yapmasını isteyen Yalçın, Galatasaray'ın pasla çıktığı pozisyonlarda orta saha ve kanatlardaki oyunculardan alan baskısına destek sağlanmasını istedi.