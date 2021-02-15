Sergen Yalçın: ‘VAR’dakiler çay kahve içsin, biz puan kaybedelim’

Süper Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği’ni deplasmanda 3-0 yenen Beşiktaş, zirve yarışında haftayı kayıpsız atlattı. Teknik Direktör Sergen Yalçın maç sonu önemli konulara değindi.

Ara transferde kadroya katılan Cenk Tosun’un attığı iki golü yorumlayan Yalçın, “Burası onun için daha iyi olacak” derken, takım olarak çok fazla gol kaçırdıklarına dikkat çekti.

Öte yandan hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirildiğini söyleyen Yalçın, “Ne yapalım, konuşmayalım mı? VAR’daki hakemler çay kahve içsin, bize penaltılar verilmesin, puan kaybedelim ve kupadan elenelim. Bu mu olsun? Böyle olmayacak. Bundan sonra daha değişik olacak” ifadelerini kullandı.

İşte Yalçın’ın maç sonu açıklamaları:

”Cenk’e hayırlı olsun diyelim. 2 golle iyi dönüş yaptı camiasına. Premier Lig’e transfer olmuş, camiasına maddi olarak büyük katkı yapmış bir oyuncu. Cenk Tosun’a buranın kapısı her zaman açıktır. İnşallah burada oynayıp eski günlerine geri döner. Premier Lig’de oynama imkanı olmadı ama burası onun için daha iyi olacak. İnşallah şimdi bize sezon sonu da A Milli Takım’a katkı yapar.”

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“Çok net goller kaçırıyoruz”

”Üretiyoruz ama sonuçlandıramıyoruz. Son maçlarda çok fazla goller kaçırıyoruz. Olmadık goller, çok net goller kaçırıyoruz. Daha erken atsaydık maç daha erken bitebilirdi. Oyuncular bugünkü müsabakayı ciddiye aldılar. Rakiplerimizin kazandığı haftada kazanmak değerliydi. Zor bir müsabaka oldu özellikle ikinci yarıda.”

“Ne yapalım, konuşmayalım mı?”

”Hakemlerle ilgili çok konuşuyormuşum. Evet, konuşuyorum. Verilen, verilmeyen kararlara bakın. Ne yapalım, konuşmayalım mı? VAR’daki hakemler çay kahve içsin, bize penaltılar verilmesin, puan kaybedelim ve kupadan elenelim. Bu mu olsun? Böyle olmayacak. Bundan sonra daha değişik olacak. Öyle maçlarda böyle kararlar verirseniz biz de daha fazla mücadele etmek zorunda kalacağız.”

“Bizim kaderimizle oynamasınlar”

“Montero haricindeki herkes dönecek artık. Oyuncular çok yoruluyorlar, kolay değil. Anlamak lazım. 3 gün izin verdik, biraz dinlensinler. Maçlar o şekilde oynanırsa zaten bizim için zorlu geçecek. Alanya maçından sonra söylemiştim VAR olayını zaten ben. Verecekleri kararlarla camiaların ve hocaların kaderiyle oynayabilirler. Biz başarılı olmak için, iyi yerlere gelmek için buradayız. Bizim kaderimizle oynamasınlar.”