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Sergen Yalçın ve Abdulah Avcı tahtta!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hem 27. haftanın teknik direktörü, hem de sezonun en iyi hocaları arasında birinci sırada. 28. Hafta’da ise Abdullah Avcı haftanın en iyi hocası tahtına ilk defa çıktı.

Tarkan BATGÜN
Güncellenme: 10:41, 06/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Sergen Yalçın ve Abdulah Avcı tahtta!

Sergen Yalçın’ın en önemli artısı devamlılığı. Hem gözün gördüğü, hem de rakamların tanıdığı bir performansa sahip. 27. Haftada David Akintola'da kanat forvetliğin hikayesini yazmaya devam ediyor. 28. haftada Abdullah hoca son haftalarda hocalar arasında hep ilk üçte iken sonunda 1. lik kürsüsüne ismini yazdırdı. Djaniny'de uzun zamandır kovaladığı 1.liğe ulaştı

27. Haftanın EN'leri

  • Haftanın Teknik Direktörü – Sergen Yalçın

Comparisonator platformuna verilerine göre Sergen hocanın enteresan değişimleri dikkat çekti. Defansif oyundan ziyade ofansif verilerle oluşan geçmiş performansı yer değiştirdi. Özellikle 84 total top kazanımı ile bu haftayı zirvede kaparken, rakip sahada kazanılan topları da 20 saniyede şuta dönüştürerek kaleye gitmede aldığı liderlik önemli

  • Haftanın Futbolcusu – David Akintola

Birebirlerde ve kazanılan birebirlerde Akintola çok önemli bir yere sahip. Bunu zaten sıkça haftanın 11'ine girerek başarıyor. 27 haftanın hücüm verilerinin tamamına yakınında 1. geldi. Attığı 2 golün yanısıra kaleye attığı 9 şutun 4'ünde isabet gördü. Ceza sahasında da 10 defa topla buluşarak kanatlar arasında neredeyse rekor kırdı.

28. Haftanın EN'leri

  • Haftanın Teknik Direktörü – Abdullah Avcı

Abdullah hocanın da oyun tarzında değişim göstermesi taktiksel yenilenme olayını çok hızlı bir şekilde adapte edilebileceğini işaret etti. Hocanın pas oyunundan ziyade kaleye direk giden bir yapıya döndürdüğü sistem kendisinde bile bir ilk belkide. Driblingler ve ofansif birebirlerde aldığı liderlik dikey bir hücüm anlayışının göstergesi.

  • Haftanın Futbolcusu – Djaniny

Djaniny aslında bir santrafor değil. Geçmiş sezonlarında kanat forvet rolünde idi. Ama Abdullah hoca onu da yeni rolüne adapte etmiş. Ligin en başarılı dribling yapan santraforu. Aynı zamanda rakip alanda top kazanımda da 1. lik kürsüsünde. Bunun üzerine santraforlar arasında hedefe yaptığı ortalarda da ligin sezon 1.liğini uzun zamandır kimseye kaptırmıyor.

En iyi 11'ler nasıl seçiliyor?
Oyuncuların yaptıkları her harekette platform algoritması bir matematiksel ağırlık tanımlar. Makine öğrenimi ile ağırlıklar futbolcunun yaptığı her pozisyonun (+) ve (-) yüklerini hesaplamaya alır. Bu hesabın sonunda her oyuncunun maç sonu toplamı oluşur ve oyuncunun Algoritmik performansı ortaya çıkar. Bu şekilde haftanın oyuncuları seçilmiş olur. Oyun içindeki tüm oyuncuların algoritmik ağırlık toplamları da Teknik Direktör performans akümülasyonuna dönüşür ve bu sayede de haftanın ve sezonun teknik direktörleri seçimi meydana gelir.
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Yayınlanma Tarihi:10:40,