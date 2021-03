Sergen Yalçın ve Abdulah Avcı tahtta!

En iyi 11'ler nasıl seçiliyor?

Oyuncuların yaptıkları her harekette platform algoritması bir matematiksel ağırlık tanımlar. Makine öğrenimi ile ağırlıklar futbolcunun yaptığı her pozisyonun (+) ve (-) yüklerini hesaplamaya alır. Bu hesabın sonunda her oyuncunun maç sonu toplamı oluşur ve oyuncunun Algoritmik performansı ortaya çıkar. Bu şekilde haftanın oyuncuları seçilmiş olur. Oyun içindeki tüm oyuncuların algoritmik ağırlık toplamları da Teknik Direktör performans akümülasyonuna dönüşür ve bu sayede de haftanın ve sezonun teknik direktörleri seçimi meydana gelir.