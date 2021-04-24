Sergen Yalçın’dan Cüneyt Çakır isyanı: ‘Cebinde kırmızı kart yok mu?’

Süper Lig 37. haftasında Kayserispor’u 3-1 yenen Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Eksiklere rağmen oynayan oyuncuların mücadelesinden memnun olduğunu söyleyen Yalçın, maçın hakemi Cüneyt Çakır’ın verdiği kararlara tepki gösterdi. Yayıncı kuruluşa konuşan Yalçın, “Bizim maçlara gelen hakemlerin cebinde kırmızı kart yok mu?” dedi.

İşte Sergen Yalçın’ın maç sonu yorumları:

“İyi bir oyun oldu. Oynayan arkadaşlarımız iyi mücadele ettiler. Bugün için kazanıp tekrar motivasyon yakalamak çok değerliydi. Onu bugün itibariyle kazandık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Mücadele güçlerini sahaya yansıttıkları için. İyi bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Kalan 5 haftaya en iyi şekilde hazırlanacağız.”

İlginizi Çekebilir Beşiktaş Kayserispor maçında penaltı tartışması

“EKSİKLER CANIMIZI SIKIYOR”

Eksikler var. Canımızı sıkıyor doğal olarak. Atiba, Welinton dönecek, Larin’in dönme ihtimali var. Aboubakar zaten olmayacak. Yine 6 oyuncumuz yok, sıkıntı yaşayacağız ama kalan maçları ne iyi şekilde tamamlamak istiyoruz.”

“BURADAKİ AMAÇ NEDİR?”

“Yanlış anlamayın ama bizim maçlara gelen hakemlerin cebinde kırmızı kart yok mu? İkinci sarıdan atması lazım atmıyor, Ankaragücü maçında atmıyor, Kasımpaşa maçında atılması lazım atmıyor. Buradaki amaç nedir merak ediyorum. Kural gereği oyuncunun yaptığı hareket ikinci sarı kartı gerektiriyorsa, dördüncü hakem kenardan orta hakeme yanımızda diyor ki, ‘ikinci sarı kartı at’ diyor. Cüneyt hoca oyuncuyu atmıyor, oyunda tutuyor.”

“BU NASIL OLUYOR?”

“Amaç nedir yani? Kayserispor’un 10 numarası nasıl 90 dakika sahada kalır anlamıyorum. Bu nasıl oluyor. Yok mu bunların kırmızı kartları yani. Biz ekstra bir şey istemiyoruz ki, lehimize bir şey istemiyoruz. Başarıya giden her yol mübahtır mantığı bizde hiç yok. Biz sahada mücadele edip kazanmak istiyoruz. Derdiniz nedir? Lütfen açıklarlarsa biz çok merak ediyoruz. Pozisyonlara baksınlar, sarı kart değilse özür dileyelim.”