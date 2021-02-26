Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sergen Yalçın’dan Denizlispor maçının ilk 11’inde 3 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor karşılaşmasında Gençlerbirliği maçının 11’ine göre 3 değişiklik yaptı.

Güncellenme: 19:05, 26/02/2021
Spor HaberleriFutbol
Sergen Yalçın’dan Denizlispor maçının ilk 11’inde 3 değişiklik

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Denizlispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta ilk 11'de 3 değişiklik yaşandı. Cezası nedeniyle Gençlerbirliği deplasmanında forma giyen N'Sakala ve Vida, Denizlispor karşısında formalarına kavuşurken, N'Koudou da Ghezzal'ın yerine 11'e dahil oldu.

Gençlerbirliği karşısında stoperde forma giyen Necip Uysal, yerini Vida'ya devrederken, sol bekte oynayan Dorukhan Toköz de Denizlispor karşısında maça yedek başladı ve Sergen Yalçın bu bölgede N'Sakala'ya şans verdi. Gençlerbirliği karşısında kilidi açan isim olan Rachid Ghezzal, Başkent'te sakatlanarak oyundan çıkarken, bu futbolcu hafta içinde yapılan antrenmanlarda takıma dahil olmuştu. Ancak Teknik Direktör Sergen Yalçın, yıldız oyuncuyu riske etmedi ve mücadeleye Kevin N'Koudou ile başladı. Ghezzal ise maça yedek soyundu.

Sakatlıkları nedeniyle Ankara'ya götürülmeyen Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup ise, bay geçilen haftada iyileşerek takıma dahil oldu. 2 futbolcu da Denizlispor maçının kadrosunda yer buldu.

İlginizi ÇekebilirBeşiktaş'a statta coşkulu karşılamaBeşiktaş'a statta coşkulu karşılama
Ankara Beşiktaş Denizlispor Futbol Gençlerbirliği Rachid Ghezzal Sergen Yalçın Süper Lig