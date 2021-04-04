Sergen Yalçın’dan futbolcularına: Hakemi bırak, işine bak!

Beşiktaş’ta tüm camianın gözü bugünkü Kasımpaşa maçına çevrildi. Merkez Hakem Kurulu'nun son oynanan Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi Halil Umut Meler'i bir kez daha siyah-beyazlıların maçına atamasıyla başlayan polemikler Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı harekete geçirdi. Takımının şampiyonluk yolunda çok kritik bir 90 dakikaya çıkacağını düşünen tecrübeli çalıştırıcı öğrencilerini bu konuda sık sık uyarıyor.

“HER MAÇIMIZ FİNAL”

Oyuncularının tartışmalardan etkilenmemesini ve sahaya konsantre olmasını isteyen Yalçın'ın, antrenmanlarda yaptığı konuşmalarda “Maç öncesi yaşananları ve hakemi düşünmeyin. Yapmamız gereken saha içinde kalıp oyunumuzu oynamak. Kalan her maçımız final niteliğinde. Eksiklerimiz var ama formayı giyen herkes görevine %100 konsantre olmalı ve 3 puanı almalıyız” dediği öğrenildi.