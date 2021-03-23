Sergen Yalçın’dan futbolcularına: ‘Paniklemeyin, şampiyon biziz’

Vodafone Park'taki Fenerbahçe derbisinden 1-1'lik skorla ayrılan Beşiktaş, gelecek haftalardan endişe duymuyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, golü yiyene kadar rakibinden üstün oynadıklarını ve galibiyeti kaçıran taraf olduklarını ifade etti. Soyunma odasında futbolcularının moralsiz olduğunu gözlemleyen Yalçın, “Endişeye gerek yok, panik yapmayın. Ligin en iyi takımı olduğumuzu oyununuzla gösterdiniz. Bu bir oyun. Herkes hata yapabilir” dedi.

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1 PUAN FARK ATTIK

“Kazansaydık yine de lig bitmeyecekti” diyen Yalçın, şampiyonluğa inandığını belirtti. Beşiktaş'ın hocası, “İyi oyunumuzu devam ettirirsek şampiyon biz olacağız. Bu konuda sizlere karşı güvenim her zaman olduğu gibi tam” diye konuştu. Bu maçı sadece bir yol kazası olarak gören Yalçın ve ekibi, Galatasaray'la puan farkını artırmış ve Fenerbahçe ile de korumuş olmanın önemli olduğuna vurgu yaptı.

KARTAL’IN ÖNÜ AÇIK

Bay nedeniyle rakiplerinden 1 maç eksiği olan Beşiktaş'ı, milli ara sonrası 5 kritik maç bekliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da BAY geçeceği haftalar nedeniyle avantajı elinde bulunduran Sergen Yalçın'ın öğrencileri ilk sınavını Kasımpaşa deplasmanında verecek. 11 maçı olan siyah beyazlılar, ardından Alanyaspor, Erzurumspor (D), Ankaragücü ve Sivasspor (D) ile karşılaşacak. Kartal, 5'te 5 yapması halinde şampiyonluğa dev adım atacak.