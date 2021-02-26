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Sergen Yalçın’dan iptal edilen gole tepki!

Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 29. dakikasında 2. golü bulurken, VAR uyarısı sonrasında bu gol iptal edildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, iptal kararına tepki gösterdi.

Güncellenme: 20:15, 26/02/2021
Spor HaberleriFutbol
Sergen Yalçın’dan iptal edilen gole tepki!

Süper Lig’in 27. haftasında Denizlispor’u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 22. dakikasında Larin’in golüyle 1-0 öne geçerken, siyah-beyazlılar dakikalar 29’u gösterdiğinde Cyle Larin’in ayağından bulduğu golle farkı 2’ye çıkardı.

Ancak VAR uyarısı sonrasında Larin’in topa elle müdahale ettiği belirtildi ve Hakem Cüneyt Çakır, gol kararını geçersiz saydı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da, yedek kulübesinde kurmaylarıyla birlikte tabletten golün tekrarını izledi. Yalçın ve ekibi pozisyonun temiz olduğunu belirterek hakeme tepki gösterdi.

Maçın hakemi Cüneyt Çakır, VAR hakemi Hüseyin Göçek’in uyarısıyla golü iptal etti | Fotoğraf: DepoPhotos

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Yayınlanma Tarihi:20:08,