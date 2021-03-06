Sergen Yalçın’dan kritik uyarı: Sahada kalın, kazanın!

Beşiktaş’ta gözler bugün oynanacak Gaziantep FK maçına çevrilirken Teknik Direktör Sergen Yalçın, son günlerde yükselen tansiyona dikkat çekti.

Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin hakem yönetimleri ve VAR'daki yanlışlara isyan yaptığı bu dönemde Yalçın, futbolcularından hata istemiyor.

Siyah-beyazlıların hocası, “Biz bu kulübün hakkını her zaman ararız ama siz sahada sadece oyuna konsantre olun. Kart cezasından dolayı eksik kalmak istemiyorum. Zaten oyunda kalırsak Gaziantep engelini de aşarız, sizlere her zamanki gibi yine güveniyorum” diyerek futbolcularını uyardı.

3'er sarı kartı bulunan Rosier, Necip, Ghezzal ve Josef de Souza sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmesi halinde Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

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Muhtemel 11’ler:

Beşiktaş : Utku, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar.

: Utku, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar. Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Djilobodji, Tosça, Olkowski, Vetrih, Jefferson, Güray, Kenan, Maxim, Dicko.

5’te 5’le yola devam

28. haftada Malatya'yı deplasmanda 1-0'lık skorla yenen Beşiktaş, Galatasaray’ın Ankaragücü'ne 2-1 yenilmesi ve Fenerbahçe’nin Antalya ile 1-1 berabere kalmasıyla büyük avantaj elde etmişti. Kartal, bugün 29. haftanın açılışında evinde ligin dikkat edilmesi gereken ekiplerinden Gaziantep'i konuk edecek. Son 4 maçını kazanan siyah-beyazlılar, hem seriyi sürdürmek hem de sezonun ilk yarısında 3-1 mağlup olduğu rakibinden rövanşı almak istiyor.