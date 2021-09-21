Sergen Yalçın’dan Mario Balotelli’ye: ‘Direkt bana yaptı, seviyesini belli etti’

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan, maç içinde kendisine hareket yapan Mario Balotelli'ye sert yanıt geldi. Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçtan sonra konuşan Sergen Yalçın, Balotelli'nin kendisine yaptığı el hareketi için "Yazık oldu biraz kendisi için. Çok samimiyetsiz bir hareket" yorumunu yaptı. Öte yandan Sergen Yalçın, Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un kendisi hakkında yaptığı açıklamalara da yanıt verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor karşısında 3-0 öne geçmelerine rağmen sahadan 3-3 berabere ayrıldıkları maçı değerlendirdi. Oyuncularının maçın ikinci yarısında konsantrasyon eksikliği yaşadığını dile getiren Sergen Yalçın, sonradan oyuna giren futbolcuların takıma katkı veremediğini söyledi. Öte yandan Adana Demirspor golcüsü Mario Balotelli ile arasında yaşanan gerilime de değinen Yalçın, “Geçen sezon bize gelemedi diye mi, kafasına ne kurduysa. Kendisi adına üzücü bir durum. Maalesef kendi seviyesini belli etmiş oldu” dedi. İşte Sergen Yalçın’ın maç sonu yayıncı kuruluş mikrofonlarına yaptığı açıklama:

“3-0’lık skorun ardından 3-3’e dönmesi bizim adıma talihsiz bir gece. Geçen maç, bu maç enteresan oyunlar oynuyoruz. Özellikle 60’dan sonra inanılmaz bir düşüş, mental sorunlar art arda goller yememize sebep oldu. Daha sağlam durmaları gerekiyordu. Bu oyun hafife almaya gelecek bir oyun değil. Bu oyun ciddiye alınması gereken sert, zor bir oyun. Çok daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor skoru korumak ve oyunu korumak için.”

“ÇOK ABARTMAMAK LAZIM”

“Olur böyle şeyler sezon içerisinde, çok abartmamak lazım. Bazen başımıza bu tip şeyler gelebiliyor. Bu maçtan çıkarmamız gereken dersleri, neleri doğru yapmamız gerekiyor gibi birçok konuda tekrar oyuncularla konuşmamız gerekecek. İki puan kaybettik üzgünüz ama telafisi olmayan bir müsabaka değil. Ben hakem maç bitmişti, iki dakika fazla oynattı. Neden oynattığını sordum, o da sakatlık olduğunu söyledi. Demek ki hakem sürenin uygun olmadığını gördü ki maçı uzattı. Benim yapacağım bir yorum yok, hakem arkadaşların kararı. Henüz sezon başı arka arkaya oynanan oyunlar. Bugün skoru almış gibi gördük. Diri oyuncular oyuna aldık skoru elde tutmak için ama maalesef sonradan oyuna kattığımız oyuncular takıma hiçbir katkı sağlamadılar. Bizim için gecenin en kötü tarafı buydu.”

“BALOTELLI SEVİYESİNİ BELLİ ETTİ”

“Balotelli direkt bana hareket yaptı. Hakem sarı kart verdi. Bir oyuncunun rakip teknik direktöre hareket yaptığına oyunculuğumda da şahit olmadım. İlk defa görüyorum bunu. Hakem sarı kart verdi. Cezası nedir bilemiyorum ama bir futbolcunun rakip teknik direktöre yapmaması gereken bir hareket. Balotelli benim muhattabım değil. Ben teknik direktörüm, o oyuncu. Kendisiyle hiç konuşmadım, görüşmedim. Neden bana böyle bir hareket yaptı anlamadım. Geçen sezon bize gelemedi diye mi, kafasına ne kurduysa. Kendisi adına üzücü bir durum. Maalesef kendi seviyesini belli etmiş oldu. Yazık oldu biraz kendisi için. Çok samimiyetsiz bir hareket.”

“KUNTZ ÖNCE SAÇMALADI, SONRA…”

Basın topantısında yaptığı açıklamalarda, bu sezon hakemler hakkında konuşmak istemediğini ifade eden Sergen Yalçın, “Zaten herkes her şeyi görüyor. Benim burada çıkıp da bazı şeyler söylemem mantıklı gelmiyor. Çok tepki alıyoruz. Ne konuşsak tepki alıyoruz. Bakıyorsunuz Ullenberg gelip benimle ilgili açıklama yapıyor. Bugün gelip bir oyuncu bana hareket yapıyor. Başka bir yerden yine benimle ilgili bazı açıklamalar geliyor. En son Stefan Kuntz açıklama yaptı. Önce saçmaladı, sonra toparlamaya çalıştı. Bana bir şey söylemek isteyen varsa, kıvırmadan söylesin direkt. Benim üzerime gelen bazı cümleler var. Sürekli herkes bir şey söylüyor. Benim kimseyle kötü diyaloğum da yok. Türkiye'de yaşamayan insanlar benimle ilgili açıklamalar yapıyor, bu durum daha da enteresan. Ben kimseyle diyaloğa girmek istemiyorum. Girmek isteyen varsa gireriz ama inşallah bir daha bu durum olmaz” diyerek devam etti.

“YORGUNLUK BAHANE DEĞİL”

Takımda yorgunluğun üst seviyede olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, “Yorgunluk vardı. Son 5 dakikada Welinton da Montero da ‘Beni çıkar' diye işaret etti. İdare edin 5 dakika daha dedik. Arka arkaya temposu çok yüksek maçlar oynadık. Oyuncuları da anlamak lazım. Ama bugün 3-0'dan 3-3'e gelen maç için bunlar bahana değil. Biz büyük camiayız, güçlü bir takımız ve daha sağlam durmamız gerekiyor. Sezon içerisinde bu tür sonuçlar maalesef çıkabiliyor. Geçen sene de şampiyon olduk ama 8 maçı kaybettik. Bu tür sonuçlardan çıkarmamız gerekenleri çıkarıp bundan sonrası için neler yapmamız gerektiğine bakmamız gerekiyor” diye konuştu. Son olarak Balotelli'nin kendilerine daha önce önerilip önerilmediğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, “Bize önerilen birçok oyuncu var. Bana 40-50 oyuncu öneriliyor transfer döneminde. Biz bunların içerisinden karar veriyoruz oyuncularla ilgili. Böyle bir tepkinin sebebi bu olamaz. Hiç kimse önerilen ya da tavsiye edilen oyuncuyu almak zorunda değil. Oyuncular her takımda oynayabilir. Her oyuncunun performansını gösterebileceği bir sürü camia var. Bu davranışın açıklaması olamaz. Çok basit bir davranış kendisine yakışmadı” diyerek sözlerini tamamladı.

İlginizi Çekebilir Mario Balotelli'nin Sergen Yalçın'a hareketi olay yarattı!