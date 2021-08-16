Sergen Yalçın’dan mutlusu yok: Beşiktaş işi sıkı tuttu

Beşiktaş'a çifte kupa kazandıran Sergen Yalçın, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde kullanabileceği 11’de her mevkide en az iki alternatife sahip oldu. Geçen sezon kadro sayısı bir ara 14’e düşmüştü.

ALI AYDİN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayıp yeni sezona gösterişli bir futbolla start veren Beşiktaş, ‘taş' gibi kadroya sahip… Yönetimin yaptığı başarılı hamlelerle Sergen Yalçın'ın

elindeki kadro zenginleşti ve gücüne güç kattı. Yalçın, mevcut kadroda Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek iki 11 çıkarabilme imkânına sahip.

Hemen hemen her mevkide 2 futbolcunun bulunduğu siyah-beyazlılar, şimdiden rakiplerine korku veriyor. Forma rekabeti kaleden başlayacak. Mert Günok, Ersin ve Utku arasında forma savaşı yaşanacak. Sağ bekte Rosier ve Bilal, sol bekte N'Sakala ile Rıdvan yer alıyor. Vida ve Welinton'u genç Serdar yedeklerken, bu mevki yabancı bir oyuncuyla takviye edilecek.

Orta alanda Josef, Atiba, Mehmet Topal, Necip, Kartal; forvet arkasında Alex Teixeira, Salih, Oğuzhan, Ghezzal, N'Koudou, Hasic ve Ljajic ve forvette ise Kenan, Larin ile Batshuayi forma giyebilecek.

KARTAL BATSHUAYI’YE KAVUŞUYOR

Beşiktaş, Chelsea ile Michy Batshuayi transferi konusunda her konuda anlaştı. 1 milyon Euro'ya yakın bir kiralama bedeliyle İngiliz kulübüyle el sıkışıldı. Opsiyon maddesi Chelsea'nin yüksek rakamlar istemesiyle iptal edildi. Belçikalı forvetin bugün veya yarın İstanbul'a gelip takıma katılması bekleniyor. Chelsea, hazırlık maçında Weymouth'u 13-0 yendi. Michy Batshuayi 5 gol attı.

LARIN’DE ‘ZAM’ SIKINTISI

Beşiktaş’ın geçen sezondan bu yana ligde attığı 20 golle en skorer ismi olan Cyle Larin'in yeni sözleşme görüşmeleri başladı. Menajeri İstanbul'a davet edilen Kanadalı forvetin yıllık 1.7 milyon Euro'luk maaşına zam istediği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim, orta yolu bulup yıldız futbolcuyu ikna etmek için uğraşacak