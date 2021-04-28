Sergen Yalçın’dan olay açıklama: Cumartesi ne olacağını göreceğiz!

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 3-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ligde bir sonraki maçta Hatayspor ile karşılaşacak olan siyah beyazlılarda Sergen Yalçın yapılan açıklamalara ve maçın 1 gün ileriye alınmamasına tepki gösterdi. İşte Yalçın’ın çok konuşulacak sözleri…

‘HERKES KAYBETMEMİZİ BEKLİYOR’

”Çok zor bir maçtı. Rize deplasmanı zordu. Ciddi bir çıkış içindeydiler Bülent Uygun sonrası. Sıkıntı yaşamayacaklardır. Zor maç, güçlü bir takımdı. Maşallah herkes kaybetmemizi bekliyor. Beşiktaş orada, şurada, burada kaybeder. Rakiplerin maçları yok mu? Onlar hiç puan kaybetmeyecek, her maçı alacaklar gibi bir algı. Hiç inanmak istemediğimiz işler oluyor.”

‘KONUŞMAK İSTİYORUM, KONUŞAMIYORUM’

”Çok farklı şeyler var konuşmak istediğim, konuşamıyorum. Şu 4 hafta bitsin, açık açık konuşacağım, her şeyi anlatacağım. Şampiyonluk potasındayız, sakatlıklar var, o var, bu var, biz kazanıyoruz. Kimse bizim üstümüzden hesap yapmasın. Biz kazandıktan sonra rakiplerin ne yaptığı önemli değil. Oyuncularım kazanmak için her şey yapıyor. Eksiğiz. Kenardan oyuna sokacak 5 oyuncumuz yok. 3 oyuncu var. Kaç maçtır 5 oyuncu değiştiremiyorum. Zor şartlarda mücadele veriyoruz, aslan gibi oynuyor oyuncularım, kazanıyorlar. Hepsi yürekli, karakterli oyuncular. Aldığımız oyuncuların hepsi karakterli, yürekli çıktılar.”

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‘KONUŞMAYLA OLMUYOR O İŞLER’

”Maç bitiyor Hatay’ın hocası kendi maçının mutluluğunu yaşamadan bizim maçla ilgili açıklama yapıyor. Cumartesi şöyle olacakmış da böyle olacakmış da… Göreceğiz Cumartesi ne olacağını. Konuşmayla olmuyor o işler. Göreceğiz ne olacağını.”

‘HATAYSPOR’I ARADIK, KABUL ETMEDİLER’

Biz Hatayspor’u aradık. Dedik ki, ‘Maçı 1 gün ileriye alalım. İstanbul’a dönmemiz 2-3’ü bulacak gece. Yeterli dinlenme süremiz yok.’ dedik. Demek ki insan sağlığından yalandan bahsediyoruz. Boşuna konuşuyor. Herkes bir çaba sarf ediyor. Ne olacak Hatay maçı 1 gün sonraya alınsa. Küme mi düşecekler? Biz dinlenemiyoruz. TFF’ye de teşekkürler. Gündüz oynayanlar pazartesi, Beşiktaş cumartesi oynuyor. Böyle program yapılır mı? Böyle hesap yapılır mı? Kimle mücadele veriyoruz, anlamadık onu biz. Kimle mücadele ediyoruz? Onu çözemedik. Biz kimle mücadele ediyoruz, kimlerle mücadele ediyoruz? Kim geliyorsa gelsin, nasıl geliyorsa gelsin. Korkmuyoruz! Biz sahada mücadele edelim. Onu bekliyoruz biz.”