Sergen Yalçın’dan penaltı isyanı: ‘Bravo hoca, senin yapamadığını onlar yaptı’

Süper Lig 32. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olan lider Beşiktaş, ikinci yarıda yaşanan bir pozisyon sonrasında kırmızı kart bekledi, ancak hakem Halil Umut Meler kararını değiştirmedi.

Maçın 19. dakikasında müthiş golle Kasımpaşa’yı 1-0 öne geçiren Aytaç Kara, 57. dakikada Cyle Larin’e kontrolsüz bir müdahalede bulununca sarı kartla cezalandırıldı. Bu pozisyondan 5 dakika sonra, Kasımpaşa ceza yayı önünde Necip Uysal’ın ayağına basan Aytaç Kara’nın ikinci sarı kart görmesini isteyen siyah beyazlıların itirazları karşılık bulmadı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, ikinci sarı kart görme ihtimaline karşın 66. dakikada Aytaç Kara’yı oyundan alırken, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın saha kenarından sarf ettiği sözler maça damga vurdu. Tecrübeli çalıştırıcı, maçın hakemi Halil Umut Meler’i hedef alarak, “Bravo hoca, senin yapamadığını Kasımpaşa yaptı” ifadelerini kullandı.

AYTAÇ KARA SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Sergen Yalçın’ın bu sözlerinin ardından protokol tribününde bulunan siyah-beyazlı yöneticiler de Sergen Yalçın’ı alkışlayarak destek verdi. Oyundan alındığı için hocası Şenol Can'a tepki gösteren Aytaç Kara ise, yedek kulübesi yerine direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.

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BEŞİKTAŞ HALİL UMUT MELER’İ İSTEMEMİŞTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 31. haftada Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından hakem Halil Umut Meler’i bir daha Beşiktaş maçlarında görmek istemediğini dile getirmişti. Yalçın’ın bu açıklaması sonrasında, MHK’nın Kasımpaşa maçına da Meler’i görevlendirmesi tartışma konusu oldu. Siyah beyazlı kulüp, Halil Umut Meler’in üst üste iki kez Beşiktaş maçına atanması nedeniyle resmi siteden yaptığı açıklamalarla MHK’ya tepki göstermişti.