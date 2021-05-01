Sergen Yalçın’dan TFF’ye tepki: Biz bu aceleyi anlamadık

Süper Lig’in 39. haftasında Hatayspor ile karşılaşan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada fikstür için Türkiye Futbol Federasyonu’na eleştiride bulundu.

Haftanın açılış maçı olan Cumartesi gününün tek karşılaşması olması nedeniyle rakiplerinin kendilerinden sonra oynadığını belirten Yalçın, “Rize’den çarşamba gecesi geldik, maçın ısrarla ertelenmesini istedik. Oyuncu sağlığını düşündük. 72 saat olmadan, bugün tekrar maça çıkıyoruz. Benden önce 10 takım maç oynadı, kimse oynamıyor, biz bugün oynuyoruz. Biz bu aceleyi anlamadık. Bize bu kadar acele maç oynatmanın nedenini bulamadık. Bu da oyuncular üstünde önemli etken. Oyuncuları dinlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah bir sakatlık ve kaza bela olmadan, iyi bir oyun olur” diye konuştu.

Son 4 maç öncesinde 5 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş’ın teknik patronu, “Biz göreve başladığımızdan beri alıştık, seyircisiz oynuyoruz. Artık seyircili olursa garip gelecek. Biz elimizden geleni yapıyoruz hedefi görebilmek için. Hedeften erken kopmak, büyük takımlar için çok zor. İstanbul’dan iki büyük camiayla birlikte mücadeledeyiz. Futbol adına güzel oluyor böyle üç büyük camianın yarışta olması. Oyun, insanların saygısını da kazanıyor. Allah nasip ederse ipi biz göğüslemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, corona virüsü testi pozitif çıkan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan’a geçmiş olsun diyerek, takımındaki sakat oyuncuların durumlarını da açıkladı;

“Ömer Erdoğan’a geçmiş olsun diliyorum, hastalık zor. Biz de geçirdik, herkes geçiriyor. Bir an evvel inşallah hayat normale döner.

Gökhan Töre’nin oynama ihtimali düşük, zor. Belki 5-10 dakika değerlendirebiliriz. Oğuzhan sezonu kapattı gibi. Son 1-2 maça yetişse bile, antrenman yapmadan fizik gücüyle zor.”