Sergen Yalçın’ın altyapı gözdeleri! 9 ismi A Takım kampına davet etti…

Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalayan Sergen Yalçın takıma alt yapıdan destek vermek için kolları sıvadı. Yeni sezon kadrosunun şekilleneceği 5 Temmuz Pazartesi günü başlayacak yeni sezon kampına altyapıdan 9 isim davet eden Yalçın, bu isimlere kendilerini kanıtlamaları için fırsat sunacak.

Süper Lig U19 Gelişim Ligi çeyrek final maçında Galatasaray’a 4-2 mağlup olan Beşiktaş’ta skora rağmen iyi bir mücadele örneği gösteren bazı isimler için A Takım fırsatı doğacak.

Beşiktaş Kulübü Altyapı Koordinatörü Saffet İşler ve ekibinin hazırladığı rapor doğrultusunda belirlenen bu isimler hazırlık kampında Sergen Yalçın’ın gözüne girerek A Takım kadrosuna dahil olmaya çalışacak. İşte siyah beyazlılarda A Takım idmanına çağırılan isimler;

Berkay Vardar, Emirhan Delibaş, Semih Kılıçsoy, Emre Aydemir, Egemen Tutar, Avtandil Duishoev, Berkay Akgül, Doğukan Saral, Berkay Kençtemur.