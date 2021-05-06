Sergen Yalçın’ın derbideki ‘bitirici’ ekibi

Beşiktaş için derbi çok şey demek. Zorlu Galatasaray deplasmanında alınacak bir beraberlik bile şampiyonluk yolunda siyah-beyazlıların işini çok kolaylaştıracak.

Buna rağmen Yalçın beraberliği yeterli görmüyor, tüm planlarını galibiyete göre yapıyor. Yalçın, elindeki en güçlü hücum gücüyle sahaya çıkacak.

Durumları belirsiz olan N'Koudou ve Aboubakar yokmuş gibi plan yapan başarılı çalıştırıcı, Aslan'ı elindeki 4 etkili hücumcuyla vurmayı planlıyor.

TÖRE SOLA YAKIN

Yalçın; Larin, Ljajic, Ghezzal ve oynayacak duruma gelen Gökhan Töre ile sonuca gitmek istiyor. Santrforda etkili performanslargöstermesine rağmen Töre, yüksek ihtimalle derbiye sol kanatta başlayacak, Larin ileri uçta olacak. Ljaijc forvet arkasında hücumu destekleyecek. Ghezzal ise sağ kanatta yine takımın beyni olacak. Yalçın, erken bir golle fişi çekmeyi planlıyor.

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ABOUBAKAR’IN ÖDEMİ GEÇMEDİ

Yapılan son kontrollerde Vincent Aboubakar'daki ödemin geçmediği belirlendi. Kamerunlu'nun, Galatasaray'a karşı oynamasına yüzde 20 ihtimal veriliyor. Doktorlar, Sergen Yalçın'a, Aboubakar'ın riske edilmesi halinde sezonu kapatabileceğini bildirdi. Son idmana katılmayan N'Koudou'ya

da yüzde 50 şans veriliyor. Yalçın, iki oyuncuyu da riske etmek istemiyor.