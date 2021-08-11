Sergen Yalçın’ın ‘Dev’ 11’i

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Şampiyonlar Ligi 11'i şekilleniyor.

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Geçen sezonun ‘çifte kupalı' şampiyonu Beşiktaş için bu sezon daha zorlu geçecek. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Kartal, Rosier ile Ghezzal'in bonservisini alırken Alex Texeira transferini de gerçekleştirdi. Diego Godin için gün sayan siyah-beyazlılar, forvet transferinde Michy Batshuayi'yi kapmaya çok yakın. Salih Uçan ve Mehmet Topal gibi deneyimli yerli isimleri kadrosuna katan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kafasındaki 11 şekillenmeye başladı.

Sergen Yalçın, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek güçlü bir kadroya sahip olmanın mutluluğunu yaşıyor.

BATSHUAI KOPTU GELİYOR

Beşiktaş’ın forvet transferi yıldız bir isimle gerçekleşmek üzere… Siyah-beyazlı yönetim, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın onayının ardından Michy Batshuayi transferi için temasa geçti ve prensipte anlaşma sağladı. Chelsea ile yapılan kiralama üzerindeki görüşmeler olumlu geçti. Belçikalı forvetin menajeri de oyuncusunun Beşiktaş'ta oynamak istediğini ifade etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar da yıldız oyuncuyu Türkiye'ye gelmesi için mesaj yağmuruna tuttu.

İşte transfer listesindeki isimlerin takıma katılması halinde Sergen Yalçın’ın Şampiyonlar Ligi 11’i:

Mert, Rosier, Vida, Godin, Rıdvan, Josef, Salih, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuai