Sergen Yalçın’ın talebi net! ‘1 yıllık mukavele imzalarım’

BEŞİKTAŞ'IN Teknik Direktör Sergen Yalçın'la sözleşme görüşmelerinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Tatilini Çeşme'de sürdüren Yalçın, siyah-beyazlı yönetime “Yeni sözleşmemiz 1 yıllık olsun” talebinde bulundu. Dostane geçen görüşmede yönetici Emre Kocadağ, bu talebi olumlu karşılayacaklarını dile getirdi. Başarılı teknik adamın, 3 veya daha uzun süreli kontratlar yaparak kulübü tazminat sıkıntısına sokmak istemediği için böyle bir yola başvurduğu öğrenildi. Abdullah Avcı'yla kontrat süresi nedeniyle tazminat sorunu yaşayan Başkan Çebi, Yalçın'ın bu davranışını oldukça memnuniyetle karşıladı. Kocadağ'ın 1-2 görüşme daha yapıp 1 hafta içinde Sergen Yalçın'la yeni mukaveleyi imzalaması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir Ahmet Nur Çebi: En büyük arzum Avrupa'da kupa

ROSİER’DE MUTLU SON ÇOK YAKIN

Kartal’ın takımda tutmak istediği Valentin Rosier'den müjdeli bir haber geldi. S.Lizbon'la temaslarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, futbolcunun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme yaptı ve “Evet” yanıtı aldı. Beşiktaş, Rosier konusunda mutlu sona çok yaklaştı.