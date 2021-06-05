Sergen Yalçın’ın tek şartı güçlü kadro

Beşiktaşlılar, kulübü çifte şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın ile sözleşme uzatılmasına kenetlendi. Başkan A.Nur Çebi, Yalçın ile anlaşmanın kağıt meselesi olduğunu vurgularken işin ağırdan alındığını düşünenler ‘arada sorun mu var' sorusunu sordu. Taraftar arasındaki görüşmelerin ilk turunda Yalçın, kartlarını açık oynadı. Maaş konusunda bir isteği olmadığını belirten tecrübeli hoca, takımının ücretinin günü gününe ödenmesini istedi. Ancak kadro konusunda Yalçın'ın önemli talepleri oldu.

Şampiyon kadronun korunmasını isteyen Sergen Yalçın, gidecek oyuncuların yerlerinin de ya aynı kalitede ya da daha iyi isimlerle takviye edilmesini şart koştu. Şampiyon teknik adam, Süper Lig'de sezonun son bölümünde yaşadıkları kadro zafiyetini örnek gösterdi. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de başarı istediğini kaydeden Sergen Yalçın, bunun için de güçlü ve geniş bir kadro kurulmasının şart olduğunu dile getirdi.

ADIM ADIM DİEGO COSTA

SERGEN Yalçın'ın takviye istediği mevkilerin başında santrfor geliyor. Aboubakar'ın kalmasını isteyen ancak aksi duruma da hazırlık yapan Yalçın, Diego Costa'ya yeşil ışık yaktı. Costa ile ilgili iddialar da her geçen gün dış basında ağırlık kazanıyor. Brezilya'da tatilde olan tecrübeli golcünün hafta sonunda İspanya'ya gideceği ve yeni kontrat için önce Atletico Madrid ile görüşeceği öğrenildi. Atletico'nun, sözleşmesi biten Diego Costa'yı istemediği biliniyor. Benfica'nın 3.5 milyon Euro'luk teklifini reddeden İspanya pasaportlu futbolcunun Beşiktaş'ın önerisini değerlendirmeye alacağı öne sürüldü.