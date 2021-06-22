Sergen Yalçın’ın yüklü prim talebi kabul görmedi… Yıllık 20 milyon TL

GEÇEN sezonu çifte kupa ile kapatan Beşiktaş'ta yönetim ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki görüşmeler neredeyse krize döndü. Başarılı çalıştırıcı, hem prim içeren bir kontrat hem de transferde yetki isterken Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki siyah-beyazlı yönetimin kendi doğrularından taviz vermemesi, belirsizliğe yol açtı. İstanbul-Çeşme arasında mekik dokuyan Yalçın'a önerilen son kontratın detayları ise belli oldu: 20 milyon TL artı miktarı sonradan belirlenecek bonuslar.

670 BİN ALIYOR!

İki kupa birden kazandırdığı Beşiktaş'tan 7 milyon TL alan Yalçın için bu, günümüzün kuruyla 670 bin Euro anlamına geliyor. Genç hoca maaşını 2 milyon Euro seviyesine çekmek istiyor. Kulüpte ödemeler TL üzerinden yapıldığı için bu, günümüz kuruyla yaklaşık 20 milyon liraya denk düşüyor. Yalçın'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur, kupa vs. gibi primlerle birlikte 30 milyon lirayı aşan bir kontrat beklemesi ve yetki ile ilgili sorunlar, anlaşmanın gerçekleşmemesine yol açıyor.

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BEŞİKTAŞ’TA İSİM ÇOK ADIM YOK

Teknik direktör belirsizliği, temmuz başında yeni sezonu açacak Beşiktaş'ta transferleri de sıkıntılı hale getirdi. Takıma Şampiyonlar Ligi takviyeleri yapılması gerekiyor ancak zaman giderek daralıyor. Kiralık sözleşmeleri biten, takımda kalmaları istenen Ghezzal ve Rosier'in durumları belirsiz. Diego Costa, Joao Mario, Arturo Vidal, Danny Welbeck gibi yıldızların adı siyah-beyazlılar ile anılsa da somut adımlar atılamıyor.