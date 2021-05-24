Sergio Aguero Manchester City’ye rekorla veda etti, Pep Guardiola ağladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City’deki kariyerine nokta koyan Sergio Aguero, son maçında kariyerine yakışır bir veda yaptı.

Everton maçının 65. dakikasında oyuna dahil olan Arjantinli forvet, 71. ve 76. dakikalarda attığı iki golle takımının 5-0’lık galibiyetinde perdeyi kapatan isim oldu. 2011’den bu yana formasını giydiği Manchester City’de son maçına çıkan Aguero, Wayne Rooney’in bir Premier Lig kulübünde en fazla gol atan oyuncu rekorunu da kırmayı başardı.

Premier Lig’de en fazla gol atan futbolcular sıralamasında dördüncü sıraya yükselen 32 yaşındaki forvet, Everton maçında attığı gollerle Manchester City için toplamda 184 gol atmayı başardı. Rooney, Manchester United formasıyla 183 gole sahipti.

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GUARDIOLA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Karşılaşmanın ardından röportaj veren Teknik Direktör Pep Guardiola, gözyaşları içinde yaptığı konuşmada Arjantinli futbolcuyu özel biri olarak yorumlarken City’nin onun yerini dolduramayacağını söyledi: “O hepimiz için özel bir insan. Çok iyi biri. Bana çok yardımcı oldu. Onun yerini dolduramayız. Bu kulüpte Joe Hart ve David Silva gibi bugünlere gelmemize yardım eden birçok oyuncu oldu. Mirasına yardım ettik ve 20 dakikada kalitesini gösterdi.”