Sergio Agüero resmen Barcelona’da!

İspanya La Liga devi Barcelona, Manchester City ile yollarını ayıran Sergio Agüero’yu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığını duyurdu.

Sezon başında İngiliz ekibindeki 10 yıllık dönemine nokta koyacağını duyuran 32 yaşındaki Arjantinli forvet, Barcelona ile 100 milyon Euro serbest kalma maddesinin yer aldığı 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli golcünün alacağı maaşa dair Barcelona cephesinden detay verilmezken, İspanya medyasındaki kaynaklarda Agüero’nun yıllık 5 milyon Euro alacağı ifade edildi.

Deneyimli forvet, Manchester City’nin Chelsea’ye 1-0 kaybettiği Şampiyonlar Ligi finalinin son bölümünde oynamıştı. Pazar günü Barcelona’ya yolculuk yapan Agüero, Pazartesi günü şehirdeki Creu Blanca kliniğinde sağlık kontrolünden geçti. Kulübün sağlık personeli, geçen sezon Haziran ayında Burnley maçında sakatlanan Agüero’nun sol dizini kapsamlı bir kontrolden geçirdi.

Şili ve Kolombiya’ya karşı Dünya Kupası Elemeleri’nde Arjantin formasıyla mücadele edecek olan Agüero için, ülkesine gitmeden önce tören düzenlenecek.

Ciutat Esportiva Joan Gamper

Medical Exam

#KunCuler pic.twitter.com/A6h9suDKbc — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 31, 2021

HAALAND PAHALI GELİNCE…

Geçtiğimiz sezon başında Luis Suarez’in takımdan ayrılmasıyla yeni bir 9 numara arayan Katalan devi, ilk olarak Borussia Dortmund’un forveti Erling Haaland’a yönelmişti. Yıldız futbolcunun temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Joan Laporta, maliyetin yüksek olmasıyla rotayı Sergio Agüero’ya kırmıştı. Arjantinli futbolcunun bonservisinin elinde olması transferde cazip bir konuma getirdi.

Ancak Agüero transferine rağmen hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen Barcelona, Lyon’dan Memphis Depay ile görüşmelerini de sürdürüyor. Öte yandan genç bir forvet transferinin de gündemde olduğu öğrenildi.

MESSI İLE BULUŞUYOR

Arjantinli deneyimli forvet, vatandaşı Lionel Messi ile milli takım forması dışında ilk kez kulüp bazında aynı takımda oynamış olacak. Son 20 yılda milli takımın her kademesinde takım arkadaşı olan ikili, 2005’te U20 Dünya Kupası ve 2008’de Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan ekipte yer almıştı.

Manchester City formasını 10 yıl boyunca giyen Agüero, 260 gol atma başarısı gösterdi. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 20 maçta forma giydi ve 6 gol atabildi. Lig bitmeden kısa süre önce, Etihad Stadı’na veda ettiği lig maçında Everton’a karşı 2 gol attı. Daha önce Independiente’den 18 yaşındayken transfer olduğu Atletico Madrid ile La Liga’da 5 sezon forma giyen Agüero, 234 maçta 102 gol atmıştı.