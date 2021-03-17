Sergio Agüero’nun maç sonu isyanı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Borussia Mönchengladbach ile karşılaşan Manchester City, rakibini 2-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan İngiliz ekibi, çeyrek finale adını yazdıran ekip oldu. Karşılaşmanın ardından Sergio Agüero’nun, Manchester City kaleci antrenörü Xabier Mancisidor ile yaptığı konuşma dikkat çekti.

Karşılaşmanın 75. dakikasında Bernardo Silva’nın yerine oyuna dahil olan Agüero, 15 dakika sahada kaldı. Bir pozisyonda Riyad Mahrez’in bomboş durumdaki Agüero’ya pas vermek yerine şut çekmesi gözlerden kaçmadı. ESPN Deportes’te yer alan habere göre, maçın bitiş düdüğü ile birlikte Manchester City kaleci antrenörü Xabier Mancisidor ile konuşan Agüero’nun, “Bana pas vermiyorlar” dediği duyuldu. Agüero’nun bu çıkışı, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki yıldızın takımdaki geleceğini tartışmaya açtı.

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Manchester City’nin gelmiş geçmiş en fazla gol atan futbolcusu (257 gol) konumundaki Agüero’nun, yaz transfer döneminde Atletico Madrid ve Barcelona’nın radarında olduğu biliniyor. İngiliz ekibinin Teknik Direktörü Pep Guardiola ise, Agüero’nun geleceği ile ilgili net cevap vermekten kaçınıyor.

Guardiola, basın toplantısında Agüero ile ilgili bir soruya “O bu takımın efsanesi… Çok iyi bir karakter ve kaliteli bir oyuncu… Burada inanılmaz işler başardı. Her iki taraf için de en iyi olduğunu düşündüğümüz bir karar alacağız” ifadelerini kullanarak yıldız futbolcunun sezon sonunda ayrılabileceğinin sinyallerini verdi.

Manchester City’ye 2011 yılında 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Agüero, son dönemde forma şansı bulmakta zorlanıyor. Bu sezon toplam 14 resmi maçta görev alan Arjantinli yıldız 3 gole imza attı.