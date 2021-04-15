Sergio Conceicao: ‘Thomas Tuchel bana hakaret etti’

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceicao, Şampiyonlar Ligi’nde oynadıkları Chelsea maçından sonra Thomas Tuchel’in kendisine hakaret ettiğini söyledi.

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Porto’yu 2-0 yenen Chelsea, rövanş maçını 1-0 kaybetse de tur atlayan taraf oldu ve yarı final biletini kaptı. Maçın sona ermesinin ardından Chelsea Teknik Direktörü ve Porto Teknik Direktörü Sergio Conceicao arasında gerilim yaşandı.

Portekiz televizyonuna konuşan Conceicao, “Tuchel tarafından hakarete maruz kaldım. Maçın hakemine, dördüncü hakemin bu hakaretleri duyduğunu söyledim. Hepsi bu” ifadelerini kullandı.

“İNGİLİZCEM MÜKEMMEL DEĞİL”

Tuchel’in kendisine söylediği sözleri açıklamayan Conceicao, basın toplantısında şu sözleri sarf etti: “Bunun hakkında konuşmanın faydası yok. İngilizcem mükemmel değil. Diyaloğa girmek istemedim, oyuna odaklandım. Tepkisinin nedenini anlamadım, bazı hakaretler duydum. Hoş değil ama bitti.”

“Maç sonundaki kızgınlığım bununla ilgiliydi çünkü maç sırasında onunla konuşmadım. Yedek kulübesiyle ilgilenmeden oyuna baktım.”

İkili arasındaki gerilim maçın ilk dakikalarında ortaya çıktı. Tuchel, 3. dakikada Kai Havertz ile Porto kaptanı Pepe arasındaki gerginliğin ardından dördüncü hakeme şikayette bulunurken, 29. dakikada Conceicao, Cezar Azpilicueta’nın Otaviyo’ya faulünden dolayı şikayette bulundu.