Sergio Ramos 18 yıl sonra Sevilla’ya döndü gözyaşlarına boğuldu

İspanyol futbolcu Sergio Ramos, alt yapısından yetiştiği kulübü Sevilla'ya 18 yıl sonra döndü. Yıldız oyuncunun imza töreninde duygusal anlar yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'den ve Suudi Arabistan'dan transfer teklifleri alan 37 yaşındaki savunma oyuncusu Sergio Ramos tercihini Sevilla'dan yana kullandı. 18 yıl sonra Sevilla'ya dönen Sergio Ramos, stadyumda gerçekleştirilen imza töreninde coşkuyla karşılandı.

Ramos, Sevilla formasını tekrar giydiği anın heyecanını taraftarlarıyla paylaşırken, gözyaşlarını tutamadı. 19 yaşında veda ettiği Sevilla’ya, her şeyin başladığı yere bir efsane olarak dönen Ramos sahanın ortasında hüngür hüngür ağladı. Son 2 yılını PSG’de geçiren Ramos her şeyin başladığı kulübe dönüşü ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

‘DUYGUSALLAŞTIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM’

“Ölmeden önce Sevilla ile bir şeyler kazanmak isterim. Duygusallaştığım için özür dilerim. Zor bir gün, gideli uzun bir zaman oldu ve 18 yıl aradan sonra yine buradayım. Eve dönmeyi hep arzuluyordum. Buradan bir kez daha geçmeden hiçbir yere gitmek istemiyordum. Bunu dedem, babam, Sevillalı olduğumdan ve Puerta (2007'de maç sırasında sahada kalbi durarak vefat eden Sevillalı futbolcu) için yapmalıydım. Beni buraya getiren çok şey oldu. Zamanı gelmişti” ifadelerini kullandı.

İspanyol basını, Sevilla'nın Ramos ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı.

RAMOS’UN KARİYERİNE KISA BİR BAKIŞ…

Sergio Ramos, futbol kariyerine Sevilla FC altyapısında başladı ve 2004 yılında profesyonel olarak Sevilla’nın A takımına yükseldi. İlk yıllarından itibaren savunmanın kilit oyuncularından biri olarak parladı. 2005 yılında ise Real Madrid’e transfer oldu.

Real Madrid’de geçirdiği uzun ve parlak kariyer boyunca, Ramos birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza attı. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları, La Liga zaferleri ve sayısız diğer kupa kazançları, onun futbol dünyasındaki etkisini ve liderliğini gösteriyor.

Ayrıca, İspanya milli futbol takımının da önemli bir oyuncusu olan Ramos, milli formayla FIFA Dünya Kupası ve UEFA Avrupa Şampiyonası gibi büyük turnuvalarda ulusal takımını temsil etti.

Ramos’un dönüşü, Sevilla FC için büyük bir güç kaynağı olacağa benziyor. Tecrübesi ve liderliği, takımın hem ulusal hem de uluslararası arenada rekabet etmesine katkı sağlayacaktır. Bu geri dönüş, futbol dünyasının ilgi odağı olmaya devam edecektir.