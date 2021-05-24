Sergio Ramos, İspanya Milli Takımı’na alınmadı

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique, EURO 2020’de mücadele edecek olan İspanya’nın 24 oyuncudan oluşan aday kadrosunu duyurdu. Kadroda göze çarpan en büyük sürpriz ise Real Madridin yıldız savunmacısı Sergio Ramosun kadroda yer almaması oldu. Bu kararla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Enrique, Dün gece onunla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapan ve gelecekte milli takıma tekrar yardımcı olabilecek biri. Karmaşık bir karar ama her zaman milli takımın ve grubun yararına çalışıyorum. Onun burada olmasını isterdim. Turnuvaya kadar olan süreçte iyileşme ihtimali vardı ancak son aylarda rekabet edemediği için bunu pek olası görmüyorum” diye konuştu.

İspanyanın 24 kişilik aday kadrosuna şu isimler yer alıyor;

KALECİ: Unai Simon, David de Gea, Robert Sanchez

SAVUNMA: Jose Gaya, Jordi Alba, Pau Torres, Aymeric Laporte, Eric Garcia, Diego Llorente, Cesar Azpilicueta, Marcos Llorente.

ORTA SAHA: Sergio Busquets, Rodri, Pedri, Thiago Alcantara, Koke, Fabian Ruiz

HÜCUM: Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Alvaro Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Adama Traore, Pablo Sarabia.